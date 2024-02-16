İdo Tatlıses’e ablası Melek Zübeyde'den nostaljik kutlama! "Boncuk çocuk iyi ki doğdun"

"İYİ Kİ BENİ BULDUN"

Şefkatli dört kişilik ailesiyle ilk kez fotoğrafını paylaşıp altına, "Baba olarak girdiğin ilk yaşın, yeni, bence en güzel yaşlarının da başlangıcı olacak. Sen bizim en büyük şansımızsın biliyorum, hani derler ya gölgesi yeter diye işte tam olarak öyle. İyi ki doğdun İdo'm iyi ki beni buldun, iyi ki bizimsin seni çok seviyorum nice güzel yaşların olsun sevgilim, çok yaşa, mutlu yaşa bizle yaşa!" ifadelerini kullandı.