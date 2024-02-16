Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:15
İdo Tatlıses’e ablası Melek Zübeyde'den nostaljik kutlama! "Boncuk çocuk iyi ki doğdun"
İdo Tatlıses ilk kez doğum gününü baba olarak kutluyor! İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi. Çift ikiz bebeklerini 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Kalbinde sorun olduğu belirtilen minik İbrahim Ayel, sağlığına kavuştu. İki bebeğini de evlerine getirmenin mutluluğunu yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli rahat bir nefes aldı. 32 yaşına basan İdo Tatlıses'in doğum gününde ablası Melek Zübeyde'den nostaljik paylaşım geldi. Melek Zübeyde kardeşi ve babası ile çocukluk karesini sosyal medyasından paylaşarak "Boncuk çocuk iyi ki doğdun" dedi...