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Haberler Galeri İdo Tatlıses’e ablası Melek Zübeyde'den nostaljik kutlama! "Boncuk çocuk iyi ki doğdun"
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:15

İdo Tatlıses’e ablası Melek Zübeyde'den nostaljik kutlama! "Boncuk çocuk iyi ki doğdun"

İdo Tatlıses ilk kez doğum gününü baba olarak kutluyor! İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi. Çift ikiz bebeklerini 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Kalbinde sorun olduğu belirtilen minik İbrahim Ayel, sağlığına kavuştu. İki bebeğini de evlerine getirmenin mutluluğunu yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli rahat bir nefes aldı. 32 yaşına basan İdo Tatlıses'in doğum gününde ablası Melek Zübeyde'den nostaljik paylaşım geldi. Melek Zübeyde kardeşi ve babası ile çocukluk karesini sosyal medyasından paylaşarak "Boncuk çocuk iyi ki doğdun" dedi...

İdo Tatlıses’e ablası Melek Zübeyde’den nostaljik kutlama! Boncuk çocuk iyi ki doğdun

Taze anne Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'inyeni yaşını aşk dolu sözlerle kutlamıştı. İdo Tatlıses'in baba olarak kutladığı ilk doğum gününde bir kutlama da ablası Melek Zübeyde Akkaş ve annesi Derya Tuna'dan geldi...

İdo Tatlıses’e ablası Melek Zübeyde’den nostaljik kutlama! Boncuk çocuk iyi ki doğdun

"İYİ Kİ BENİ BULDUN"

Şefkatli dört kişilik ailesiyle ilk kez fotoğrafını paylaşıp altına, "Baba olarak girdiğin ilk yaşın, yeni, bence en güzel yaşlarının da başlangıcı olacak. Sen bizim en büyük şansımızsın biliyorum, hani derler ya gölgesi yeter diye işte tam olarak öyle. İyi ki doğdun İdo'm iyi ki beni buldun, iyi ki bizimsin seni çok seviyorum nice güzel yaşların olsun sevgilim, çok yaşa, mutlu yaşa bizle yaşa!" ifadelerini kullandı.

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İdo Tatlıses’e ablası Melek Zübeyde’den nostaljik kutlama! Boncuk çocuk iyi ki doğdun

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve magazinden uzak bir hayat sürüyor. Kardeşlerine olan düşkünlüğünü her zaman ortaya koyan Melek Zübeyde, İdo Tatlıses'in doğum gününü de unutmadı.

İdo Tatlıses’e ablası Melek Zübeyde’den nostaljik kutlama! Boncuk çocuk iyi ki doğdun

32 yaşına basan İdo Tatlıses'in doğum gününde ablası Melek Zübeyde'den nostaljik kutlama geldi.

İdo Tatlıses’e ablası Melek Zübeyde’den nostaljik kutlama! Boncuk çocuk iyi ki doğdun

Melek Zübeyde kardeşi ve babası ile çocukluk karesini sosyal medyasından paylaşarak "Boncuk çocuk iyi ki doğdun" dedi...

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