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Giriş Tarihi: 07.09.2026 17:21

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…   

Televizyon ekranlarının yakışıklı isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, hem özel hayatı hem de aile yaşantısıyla magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. 42 yaşındaki başarılı oyuncu, son açıklamalarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Hayatındaki büyük tutkuyu paylaşan Tatlıtuğ, evinde 150 parçalık özel bir koleksiyonu olduğunu dile getirdi.

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İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen Kıvanç Tatlıtuğ, kişisel alışkanlıklarına dair yaptığı samimi açıklamalarla adından söz ettirdi.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve oğlu Kurt Efe ile babalık heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, kokuya olan ilgisini ve evindeki gizli dünyasını paylaştı.

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İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

GİZLİ TUTKUSU AÇIĞA ÇIKTI

Kişisel meraklarına dair yöneltilen "İhtiyacın olmasa bile aldığın şeyler oluyor mu?" sorusunu yanıtlayan başarılı oyuncu, alışveriş alışkanlıkları arasında vazgeçemediği tek ürünün parfüm olduğunu dile getirdi. Evinde geniş bir koleksiyon barındırdığını belirten Tatlıtuğ, bu hobisini ilk kez bu kadar açık bir şekilde ifade etti.

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İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

"150 TANE PARFÜMÜM VAR"

Kıvanç Tatlıtuğ, "Bir itirafta bulunayım; parfüm. Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum." sözleriyle evdeki koleksiyonunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan korkusu da bir hayli ilginç...

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

MİLLİ BASKETBOLCU CEDİ OSMAN'IN DA "GİZLİ" ALIŞKANLIĞI ŞOKE ETMİŞTİ...

2022 yılında dünyaevine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman, magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Sosyal medyada sık sık mutluluk dolu paylaşımlar yapan ikili, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Son olarak, Ebru Şahin'in yaptığı açıklamalar gündemde geniş yankı uyandırdı.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Şahin, katıldığı bir YouTube programında, eşinin beklenmedik derecede ürkek olduğuna dair samimi detaylar paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

"EŞİM BİRAZ FAZLA ÜRKEK"

"Eşim biraz fazla ürkek" diyen Şahin, "Yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitliyor, bulsa çekmece kilitleyecek. Ona, 'aşkım ben buradayım korkma' diyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun açıklamaları herkesi şaşırtırken kısa sürede ses getirdi.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

PEKİ SİZ CEDİ OSMAN GİBİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN TAKINTILARINI VE ALIŞKANLIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

GUPSE ÖZAY

2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Gupse Özay, hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

41 yaşındaki Özay, zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Ünlü oyuncu son olarak beklenmedik alışkanlığıyla sevenlerini şaşkına çevirdi.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

"ÇEKİÇSİZ ASLA BİNMEM ARABAYA"

Konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı bir olay sonrası bazı konularda önlem almaya başlayan Gupse Özay, çantasında çekiç taşıdığını söyleyerek, "Benim çantamda hep çekiç var. O çekiçsiz asla binmem arabaya. Gerçekten obsesifim ben. Arabada kaldım, pencere açılmadı ne dışarıdan ne de içeriden ve klostrofobim olduğu için 'demek ki bu arabalara güvenilmez' dedim" ifadelerini kullandı.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Özay'ın beklenmedik açıklaması sosyal medyada ses getirdi.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

TAKINTISIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM GÖKSEL OLMUŞTU...

Türk pop müziğinde yıllardır güçlü sesi, duygusal şarkıları ve özgün tarzıyla adından söz ettiren Göksel, bu kez müziğiyle değil gündem olan bir alışkanlığıyla dikkat çekti.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun', 'Baksana Talih', 'Acıyor' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla sevenlerini şaşırttı.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

54 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sahne öncesi hazırlık anlarını takipçileriyle paylaştı. Videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek konuşmaya başlayan ünlü şarkıcı, çaya olan düşkünlüğünü samimi sözlerle anlattı.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Göksel, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Göksel "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek bombayı patlattı! "Beni sakinleştiriyor" | Video

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Bu içten açıklamasıyla hayranlarını gülümseten ünlü şarkıcının, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında da sık sık çayla verdiği pozlara yer verdiği görüldü.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

ALIŞKANLIKLARIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK

YASMİN ERBİL

Yasmin Erbil, önceki günlerde Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Erbil, aşk hayatı hakkındaki sorulara, "Paylaşımlar yapıyorum, güzel devam ediyor. Nazar boncuğu koyuyorum altına gizleyerek fotoğrafların.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

Ben koruduğuna inanıyorum. Sirke ile yıkanıyorum nazar için. İnanıyorum böyle şeylerin enerjisine" dedi.

İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…

NAZARDAN KORKAN TEK KİŞİ YASMİN ERBİL DEĞİL...

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne almıştı.

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