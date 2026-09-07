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İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…
Giriş Tarihi: 07.09.2026 17:21
İhtiyacı olmasa bile sürekli alıyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un şaşırtan takıntısı ortaya çıktı: Sayısı tam 150’yi buldu…
Televizyon ekranlarının yakışıklı isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, hem özel hayatı hem de aile yaşantısıyla magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. 42 yaşındaki başarılı oyuncu, son açıklamalarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Hayatındaki büyük tutkuyu paylaşan Tatlıtuğ, evinde 150 parçalık özel bir koleksiyonu olduğunu dile getirdi.