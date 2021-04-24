İki çocuk annesi Berfu Yenenler itirafları peş peşe patlattı! Berfu Yenenler'den Kendine güvenmeyen ikinci çocuğu yapmasın çıkışı!

Ben hem Kuzey'de hem de Mete'de ikisini de yaptım. Hem emzirdim hem de mama verdim. Kuzey'de mama vermeye biraz daha geç başladığım için Kuzey çok sinirliydi. Çünkü başlarda hiç doymuyordu. Bu biraz genetik bir şey. Sütün gelmesi, gelmemesi, gelme miktarı...