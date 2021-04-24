İki çocuk annesi Berfu Yenenler itirafları peş peşe patlattı! Berfu Yenenler'den Kendine güvenmeyen ikinci çocuğu yapmasın çıkışı!

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, sürpriz aşklarını Haziran 2019'da nikah masasına taşımıştı. Çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, mart ayında da ikinci oğullarını kucağına alarak bir kez daha anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Berfu Yenenler doğum kilolarından hızla kurtuldu, kısa süre sonra da sosyal medyaya döndü. Her anını hayranlarıyla paylaşmaktan keyif alan Berfu Yenenler, Youtube kanalında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Yenenler, hamilelikten doğuma kadar merak edilenleri anlattı. Berfu Yenenleri yaptığı itiraflarla kısa sürede gündeme oturdu...