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Haberler Galeri İki çocuk annesi Berfu Yenenler itirafları peş peşe patlattı! Berfu Yenenler'den "Kendine güvenmeyen ikinci çocuğu yapmasın" çıkışı!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 15:27

İki çocuk annesi itirafları peş peşe patlattı! 'den "Kendine güvenmeyen ikinci çocuğu yapmasın" çıkışı!

ile , sürpriz aşklarını Haziran 2019'da nikah masasına taşımıştı. Çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Eser Yenenler ve , mart ayında da ikinci oğullarını kucağına alarak bir kez daha anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Berfu Yenenler doğum kilolarından hızla kurtuldu, kısa süre sonra da sosyal medyaya döndü. Her anını hayranlarıyla paylaşmaktan keyif alan Berfu Yenenler, kanalında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Yenenler, hamilelikten doğuma kadar merak edilenleri anlattı. Berfu Yenenleri yaptığı itiraflarla kısa sürede gündeme oturdu...

İki çocuk annesi Berfu Yenenler itirafları peş peşe patlattı! Berfu Yenenler'den Kendine güvenmeyen ikinci çocuğu yapmasın çıkışı!

ile , sürpriz aşklarını Haziran 2019'da nikah masasına taşımıştı. Çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

İki çocuk annesi Berfu Yenenler itirafları peş peşe patlattı! Berfu Yenenler'den Kendine güvenmeyen ikinci çocuğu yapmasın çıkışı!

ve , mart ayında da ikinci oğullarını kucağına alarak bir kez daha anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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İki çocuk annesi Berfu Yenenler itirafları peş peşe patlattı! Berfu Yenenler'den Kendine güvenmeyen ikinci çocuğu yapmasın çıkışı!

Her anını hayranlarıyla paylaşmaktan keyif alan , kanalında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

İki çocuk annesi Berfu Yenenler itirafları peş peşe patlattı! Berfu Yenenler'den Kendine güvenmeyen ikinci çocuğu yapmasın çıkışı!

İşte 'in hamilelikten doğuma kadar merak edilenleri...

İki çocuk annesi Berfu Yenenler itirafları peş peşe patlattı! Berfu Yenenler'den Kendine güvenmeyen ikinci çocuğu yapmasın çıkışı!

Ben hem Kuzey'de hem de Mete'de ikisini de yaptım. Hem emzirdim hem de mama verdim. Kuzey'de mama vermeye biraz daha geç başladığım için Kuzey çok sinirliydi. Çünkü başlarda hiç doymuyordu. Bu biraz genetik bir şey. Sütün gelmesi, gelmemesi, gelme miktarı...

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