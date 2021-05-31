İki güzel Bodrum'u salladı! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel denizde kendilerinden geçti...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile Hande Erçel yer aldıkları dizi sezon finali yapınca soluğu Maldivler'de almış burada uzun süredir inkar ettikleri aşklarını ilan etmişlerdi. Maldivler'de aşk dolu bir tatil geçiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin şimdi de Bodrum'a gitti. Kerem Bürsin, bir reklam filmi için Bodrum merkezde bulunan bir otelde çekim yaparken, Hande Erçel ise fenomen ablası Gamze Erçel'le bir dergiye poz verdi. Güzellikleriyle dikkat çeken abla-kardeş denizde eğlenceli anlar yaşadı. İşte Hande Erçel ile Gamze Erçel'in Bodrum tatilinden görüntüler...