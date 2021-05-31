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Haberler Galeri İki güzel Bodrum'u salladı! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel denizde kendilerinden geçti...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 10:23

İki güzel 'u salladı! ile ablası denizde kendilerinden geçti...

Yakışıklı oyuncu ile yer aldıkları dizi sezon finali yapınca soluğu 'de almış burada uzun süredir inkar ettikleri aşklarını ilan etmişlerdi. Maldivler'de aşk dolu bir tatil geçiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin şimdi de 'a gitti. Kerem Bürsin, bir reklam filmi için Bodrum merkezde bulunan bir otelde çekim yaparken, Hande Erçel ise fenomen ablası 'le bir dergiye poz verdi. Güzellikleriyle dikkat çeken abla-kardeş denizde eğlenceli anlar yaşadı. İşte Hande Erçel ile Gamze Erçel'in Bodrum tatilinden görüntüler...

İki güzel Bodrum'u salladı! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel denizde kendilerinden geçti...

Yakışıklı oyuncu ile yer aldıkları dizi sezon finali yapınca soluğu 'de almış burada uzun süredir inkar ettikleri aşklarını ilan etmişlerdi.

İki güzel Bodrum'u salladı! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel denizde kendilerinden geçti...

'de aşk dolu bir tatil geçiren ile şimdi de 'a gitti.

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İki güzel Bodrum'u salladı! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel denizde kendilerinden geçti...

, bir reklam filmi için merkezde bulunan bir otelde çekim yaparken, ise fenomen ablası 'le bir dergiye poz verdi.

İki güzel Bodrum'u salladı! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel denizde kendilerinden geçti...

Güzellikleriyle dikkat çeken abla-kardeş denizde eğlenceli anlar yaşadı.

İki güzel Bodrum'u salladı! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel denizde kendilerinden geçti...

İşte ile 'in tatilinden görüntüler...

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