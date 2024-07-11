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Haberler Galeri "İki kardeş bu kadar benzemez" Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören şaştı kaldı! Biri esmer biri sarışın!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 10:55

"İki kardeş bu kadar benzemez" Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören şaştı kaldı! Biri esmer biri sarışın!

Tam bir sarışın olan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ ise esmer. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Tatlıtuğ'u yan yana görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemiyor... Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla da merak ediliyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında altın saçlı bir oğlu var. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u gören hayranları oldukça şaşırıyor. İşte Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri…

İki kardeş bu kadar benzemez Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören şaştı kaldı! Biri esmer biri sarışın!

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan 40 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un ünü ise çoktan ülke sınırlarını aştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu yanı sıra özel hayatı da hayranlarının markajında.

İki kardeş bu kadar benzemez Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören şaştı kaldı! Biri esmer biri sarışın!

En son dijital platformda "Aşıklar Bayramı" "Boğa Boğa" "İstanbul İçin Son Çağrı" adlı filmlerle seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile televizyon ekranlarına geri dönmüştü.

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İki kardeş bu kadar benzemez Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören şaştı kaldı! Biri esmer biri sarışın!
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İki kardeş bu kadar benzemez Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören şaştı kaldı! Biri esmer biri sarışın!

Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

İki kardeş bu kadar benzemez Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören şaştı kaldı! Biri esmer biri sarışın!

Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesi de en az kendi hayatı kadar merak uyandırıyor.

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