"İki kardeş bu kadar benzemez" Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören şaştı kaldı! Biri esmer biri sarışın!

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan 40 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un ünü ise çoktan ülke sınırlarını aştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu yanı sıra özel hayatı da hayranlarının markajında.