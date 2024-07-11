Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
10:55
"İki kardeş bu kadar benzemez" Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören şaştı kaldı! Biri esmer biri sarışın!
Tam bir sarışın olan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ ise esmer. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Tatlıtuğ'u yan yana görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemiyor... Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla da merak ediliyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında altın saçlı bir oğlu var. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u gören hayranları oldukça şaşırıyor. İşte Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri…