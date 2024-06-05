İki sezon süren başarılı yolculuk

Timur Savcı: Her şey bir toz bulutuyken en başta Vahide Hanım ve Ayfer Hanım'la birlikte oturup konuşmuştuk. Bu işin iki sezon boyunca başarıyla devam etmesinin arkasında bir sürü gizli kahraman var. Şu an bizimle olan ve olmayan tüm arkadaşlarımıza, bize çok iyi ev sahipliği yapan kanalımız atv'ye teşekkür ediyorum.

Burak Sağyaşar: İki yıl boyunca bizimle yürüyen, Aldatmak'ın elde ettiği başarıyı sürdürmeyi sağlayan oyuncularımıza, kamera arkası ve proje ekiplerimize, kanalımız atv'ye ve seyircilerimize çok teşekkür ederiz.