Giriş Tarihi: 05.06.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
14:17
İki sezon süren başarılı yolculuk
atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, yayın hayatına başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi 'Aldatmak' perşembe akşamı final bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin son çekim gününde Vahide Perçin'in hayat verdiği 'Güzide' karakterinin evinin bahçesinde bir araya gelen ekip emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadı. Timur Savcı, Vahide Perçin ve Murat Saraçoğlu yaptıkları konuşmalar ile emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.