Giriş Tarihi: 21.01.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
06:44
İkinci Bahar’ın Cennet'i öyle bir değişti ki! ! Devin Özgür Çınar'ı tanıyabilene aşk olsun!
Bir döneme damga vuran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Devin Özgür Çınar, öyle bir değişti ki son haline görenler şoke oluyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. İkinci Bahar'daki Cennet karakteri ile hafızalara kazınan Devin Özgür Çınar sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali…