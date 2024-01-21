İkinci Bahar’ın Cennet’i öyle bir değişti ki! ! Devin Özgür Çınar’ı tanıyabilene aşk olsun!

Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar (Şener Şen) ile Hanım (Türkân Şoray) adlı işe ihtiyacı olan iki çocuklu dul bir kadının hayat mücadelesinde, her türlü zorluk içinde işte ve aşkta "İkinci Bahar"ı yaşamaya başlamalarının hikâyesi.