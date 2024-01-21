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Haberler Galeri İkinci Bahar’ın Cennet'i öyle bir değişti ki! ! Devin Özgür Çınar'ı tanıyabilene aşk olsun!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 06:44

İkinci Bahar’ın Cennet'i öyle bir değişti ki! ! Devin Özgür Çınar'ı tanıyabilene aşk olsun!

Bir döneme damga vuran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Devin Özgür Çınar, öyle bir değişti ki son haline görenler şoke oluyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. İkinci Bahar'daki Cennet karakteri ile hafızalara kazınan Devin Özgür Çınar sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali…

İkinci Bahar’ın Cennet’i öyle bir değişti ki! ! Devin Özgür Çınar’ı tanıyabilene aşk olsun!

Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar (Şener Şen) ile Hanım (Türkân Şoray) adlı işe ihtiyacı olan iki çocuklu dul bir kadının hayat mücadelesinde, her türlü zorluk içinde işte ve aşkta "İkinci Bahar"ı yaşamaya başlamalarının hikâyesi.

İkinci Bahar’ın Cennet’i öyle bir değişti ki! ! Devin Özgür Çınar’ı tanıyabilene aşk olsun!

Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Devin Özgür Çınar son hali ile herkesi şaşırttı.

İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekiyor.

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İkinci Bahar’ın Cennet’i öyle bir değişti ki! ! Devin Özgür Çınar’ı tanıyabilene aşk olsun!

İkinci Bahar'daki Cennet karakteri ile hafızalara kazınan Devin Özgür Çınar sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

İkinci Bahar’ın Cennet’i öyle bir değişti ki! ! Devin Özgür Çınar’ı tanıyabilene aşk olsun!

İşte merak edenler için İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

İkinci Bahar’ın Cennet’i öyle bir değişti ki! ! Devin Özgür Çınar’ı tanıyabilene aşk olsun!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.

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