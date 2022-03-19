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Haberler Galeri İkinci kez anne olacağını müjdelemişti! Güzel oyuncu Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 11:18

İkinci kez anne olacağını müjdelemişti! Güzel oyuncu Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Güzel şarkıcı Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak, Şubat 2020'de nikah masasına oturmuştu. Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdiren Merve Özbey, ilk kızı Elif Özüm'ü geçen yıl kucağına almıştı. Ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde ikinci kez müjdeli haber geldi, Koçak ailesine yeni bir üye katılacağı öğrenildi. Müdejli haberi sosyal medya hesabından duyuran Özbey'in, ikinci bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

İkinci kez anne olacağını müjdelemişti! Güzel oyuncu Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.

İkinci kez anne olacağını müjdelemişti! Güzel oyuncu Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Geçen yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına alan 33 yaşındaki Özbey, yeniden anne olmak için gün sayıyor.

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İkinci kez anne olacağını müjdelemişti! Güzel oyuncu Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

4 aylık hamile olan şarkıcının ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

İkinci kez anne olacağını müjdelemişti! Güzel oyuncu Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Bir kız annesi olan Özbey'in oğlu olacak.

İkinci kez anne olacağını müjdelemişti! Güzel oyuncu Merve Özbey’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Şarkıcı eşiyle doğacak olan çocuklarına isim düşünüyor.

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