Giriş Tarihi: 19.03.2022 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
11:18
İkinci kez anne olacağını müjdelemişti! Güzel oyuncu Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Güzel şarkıcı Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak, Şubat 2020'de nikah masasına oturmuştu. Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdiren Merve Özbey, ilk kızı Elif Özüm'ü geçen yıl kucağına almıştı. Ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde ikinci kez müjdeli haber geldi, Koçak ailesine yeni bir üye katılacağı öğrenildi. Müdejli haberi sosyal medya hesabından duyuran Özbey'in, ikinci bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.