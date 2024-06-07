Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
14:10
İkinci kez anne olan Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği isim gündem oldu! 'Kosta Rika'dan esinlendik'
Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da evlenmişti. Mutlu çift Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tekrar annelik sevinci yaşayan Müge Boz'un oğluna verdiği isim dikkat çekti. Boz'un eşi Caner Erdeniz isim tercihleriyle ilgili açıklama yaptı.