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Haberler Galeri İkinci kez anne olan Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği isim gündem oldu! 'Kosta Rika'dan esinlendik'
Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 14:10

İkinci kez anne olan Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği isim gündem oldu! 'Kosta Rika'dan esinlendik'

Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da evlenmişti. Mutlu çift Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tekrar annelik sevinci yaşayan Müge Boz'un oğluna verdiği isim dikkat çekti. Boz'un eşi Caner Erdeniz isim tercihleriyle ilgili açıklama yaptı.

İkinci kez anne olan Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği isim gündem oldu! ’Kosta Rika’dan esinlendik’

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da evlenmişti.

İkinci kez anne olan Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği isim gündem oldu! ’Kosta Rika’dan esinlendik’

Çift mutlu evliliklerini kısa süre sonra Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırdı.

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İkinci kez anne olan Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği isim gündem oldu! ’Kosta Rika’dan esinlendik’

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu.

İkinci kez anne olan Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği isim gündem oldu! ’Kosta Rika’dan esinlendik’

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

39 yaşındaki oyuncu hayranlarına bu müjdeli haberi verirken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

İkinci kez anne olan Müge Boz doğum fotoğraflarını paylaştı! Oğluna verdiği isim gündem oldu! ’Kosta Rika’dan esinlendik’

VİNA ABLA OLDU!

Güzel oyuncu Müge Boz'un ikinci bebeği de dünyaya geldi.

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