Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:51

İkizler Dolunayı eski sevgilinizi getirebilir! Astrologlar o burçları uyardı: Geçmiş ilişkiler kapınızı çalıyor

İkizler burcunda yaşanan dolunay burçları sarsacak. Ay ve Güneş'in konumu ve hareketleri Dünya üzerinde insanları burçlarına göre farklı farklı etkiliyor. Bu kez İkizler Dolunayı ile burçlar adeta bir zaman tüneline girecek. Ay'ın büyülü görüntüsüyle birlikte geriye dönüş yaşanacak. Eski aşklar, arkadaşlıklar, geçmişte yapılan hatalar ve kazanılan başarılar kapınızı çalmaya hazırlanıyor. Bu süreçte geçmişten etkilenip gelecekle ilgili karar almak en çok yapılan hatalardan. Astrologlar o burçları uyardı!