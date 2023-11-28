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Haberler Galeri İkizler Dolunayı eski sevgilinizi getirebilir! Astrologlar o burçları uyardı: Geçmiş ilişkiler kapınızı çalıyor
Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:51

İkizler Dolunayı eski sevgilinizi getirebilir! Astrologlar o burçları uyardı: Geçmiş ilişkiler kapınızı çalıyor

İkizler burcunda yaşanan dolunay burçları sarsacak. Ay ve Güneş'in konumu ve hareketleri Dünya üzerinde insanları burçlarına göre farklı farklı etkiliyor. Bu kez İkizler Dolunayı ile burçlar adeta bir zaman tüneline girecek. Ay'ın büyülü görüntüsüyle birlikte geriye dönüş yaşanacak. Eski aşklar, arkadaşlıklar, geçmişte yapılan hatalar ve kazanılan başarılar kapınızı çalmaya hazırlanıyor. Bu süreçte geçmişten etkilenip gelecekle ilgili karar almak en çok yapılan hatalardan. Astrologlar o burçları uyardı!

İkizler Dolunayı eski sevgilinizi getirebilir! Astrologlar o burçları uyardı: Geçmiş ilişkiler kapınızı çalıyor

Kış mevsimiyle birlikte beklenen dolunay gerçekleşti. Şimdi yansımaları herkesi sarmaya hazırlanıyor. Etkilerinin günlerce sürmesi beklenen doğa olayında astroloji ilgilileri değişimi hissetmeye başladı. Geçmişle şimdiyi birbirine harmanlayacak bu süreç duygusal dengeler karıştıracak. İşte ikizler dolunayının etkileri…

İkizler Dolunayı eski sevgilinizi getirebilir! Astrologlar o burçları uyardı: Geçmiş ilişkiler kapınızı çalıyor

İkizler Dolunayı ile tüm burçlar zaman tüneline giriyor. Kış mevsiminin başlangıcı olan Kasım ayında gerçekleşen dolunay geçmişten birçok anıyı gözlerinizin önüne sürecek. Takılı kalınan eski ilişkiler bu dönemde daha çok ortaya çıkıyor.

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İkizler Dolunayı eski sevgilinizi getirebilir! Astrologlar o burçları uyardı: Geçmiş ilişkiler kapınızı çalıyor

Geçmişte hissedilen duygularla alınacak kararlar öncesin sakin kalıp düşünmek önemli. Astrologlar uyarıyor: Bu süreçte eski sevgilinize dönmek iyi bir seçenek olmayabilir!

İşte en çok etkilenecek burçlar:

İkizler Dolunayı eski sevgilinizi getirebilir! Astrologlar o burçları uyardı: Geçmiş ilişkiler kapınızı çalıyor

KOÇ

Geçmiş ilişkilerinizle hesaplaşma vakti geldi. Geçmişten bir şeyler öğreneceğiniz dönemdesiniz. Dolunay süresince gelecekle ilgili karar alırken geçmişten ders çıkarmaya çalışın.

İkizler Dolunayı eski sevgilinizi getirebilir! Astrologlar o burçları uyardı: Geçmiş ilişkiler kapınızı çalıyor

BOĞA

Eski sevgililerinizin kapınızı çalması an meselesi. Bu süreçte iletişimde açık ve dürüst olmaktan vazgeçmeyin. Finansal konulara da dikkat!

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