Giriş Tarihi: 31.01.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
14:16
İkizler hastalıkla boğuşuyordu: Yasemin Şefkatli'den üzen paylaşım! "48 saat sonra...
Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, mutlu evliliklerini bir yıl önce oğulları Emir ve Ayel'in dünyaya gelmesiyle taçlandırmıştı. 22 Ocak 2024 tarihinde doğan minik ikizler, geçtiğimiz günlerde birinci yaş günlerini kutladı. Çift, bu özel günü unutulmaz kılmak için kovboy temalı bir parti düzenledi. Sevdiklerinin de katıldığı kutlama renkli anlara sahne oldu. Ancak ne yazık ki bu güzel anların ardından minik ikizlere nazar değdi.