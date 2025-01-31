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Haberler Galeri İkizler hastalıkla boğuşuyordu: Yasemin Şefkatli'den üzen paylaşım! "48 saat sonra...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:16

İkizler hastalıkla boğuşuyordu: Yasemin Şefkatli'den üzen paylaşım! "48 saat sonra...

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, mutlu evliliklerini bir yıl önce oğulları Emir ve Ayel'in dünyaya gelmesiyle taçlandırmıştı. 22 Ocak 2024 tarihinde doğan minik ikizler, geçtiğimiz günlerde birinci yaş günlerini kutladı. Çift, bu özel günü unutulmaz kılmak için kovboy temalı bir parti düzenledi. Sevdiklerinin de katıldığı kutlama renkli anlara sahne oldu. Ancak ne yazık ki bu güzel anların ardından minik ikizlere nazar değdi.

İkizler hastalıkla boğuşuyordu: Yasemin Şefkatli’den üzen paylaşım! 48 saat sonra...

Kutlama sonrası Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oğlu Ayel'in gece ateşlendiğini duyurdu.

İkizler hastalıkla boğuşuyordu: Yasemin Şefkatli’den üzen paylaşım! 48 saat sonra...

Şefkatli, "Gece Ayelikom ateşlendi. Bütün gece uyumadık. Ondan selam veremedim size. Allah'ım tüm çocuklara sağlık versin" ifadelerini kullanarak takipçilerine endişeli anlarını aktardı.

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İkizler hastalıkla boğuşuyordu: Yasemin Şefkatli’den üzen paylaşım! 48 saat sonra...

Ancak bu zorlu süreç yalnızca Ayel ile sınırlı kalmadı.

İkizler hastalıkla boğuşuyordu: Yasemin Şefkatli’den üzen paylaşım! 48 saat sonra...

Ertesi gün, diğer oğlu Emir'in de hastalandığını duyuran Şefkatli, "Dün gece Emir de kötüleşti ve ikisini de İdo'yla koynumuza alıp uyutmaya çalıştık. Ama burun tıkanıklığı öyle berbat bir şey ki 10 dakikada bir uyandılar. Neyse, buna da şükür. Ne diyelim, geçecek. Bizde durumlar böyle" sözleriyle yaşadıkları sıkıntılı süreci paylaştı.

İkizler hastalıkla boğuşuyordu: Yasemin Şefkatli’den üzen paylaşım! 48 saat sonra...

Miniklerin hastalığı ilerleyince çift, ikizlerini daha yakından takip edebilmek için yoğun bir çaba sarf etti.

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