İkizler hastalıkla boğuşuyordu: Yasemin Şefkatli'den üzen paylaşım! "48 saat sonra...

Ertesi gün, diğer oğlu Emir'in de hastalandığını duyuran Şefkatli, "Dün gece Emir de kötüleşti ve ikisini de İdo'yla koynumuza alıp uyutmaya çalıştık. Ama burun tıkanıklığı öyle berbat bir şey ki 10 dakikada bir uyandılar. Neyse, buna da şükür. Ne diyelim, geçecek. Bizde durumlar böyle" sözleriyle yaşadıkları sıkıntılı süreci paylaştı.