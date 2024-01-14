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Haberler Galeri İlayda Alişan 9 yaşındayken kaybettiği annesinin doğum gününü kutladığı kareler ile duygulandırdı! "Gülüşünüz ne kadar benziyor"
Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 12:20

İlayda Alişan 9 yaşındayken kaybettiği annesinin doğum gününü kutladığı kareler ile duygulandırdı! "Gülüşünüz ne kadar benziyor"

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın yıldız oyuncusu İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını hüzünlendirdi. Güzel oyuncu İlayda Alişan, henüz 9 yaşındayken annesini kaybetmişti... Anne özlemi ile büyüyen İlayda Alişan daha önce annesini genç yaşta kanserden dolayı kaybettiğini açıklamış "Ablam bana gözü gibi bakıp annelik yaptı" ifadelerini kullanmıştı. İlayda Alişan'dan merhum annesinin doğum gününde duygu yüklü bir paylaşım geldi. Küçük yaşta kendi elleriyle yaptığı ve annesine hediye ettiği yüzüğü ve notu paylaşan, annesinin nostaljik karelerine de paylaşımında yer veren İlayda Alişan'a sevdiklerinden yorum yağdı. İlayda Alişan ile annesinin benzerliğine dikkat çeken hayranları "Gülüşünüz aynı" yorumlarında bulundu...

İlayda Alişan 9 yaşındayken kaybettiği annesinin doğum gününü kutladığı kareler ile duygulandırdı! Gülüşünüz ne kadar benziyor

"Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük. Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle" demişti İlayda Alişan daha önce verdiği bir röportajda...

İlayda Alişan 9 yaşındayken kaybettiği annesinin doğum gününü kutladığı kareler ile duygulandırdı! Gülüşünüz ne kadar benziyor

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın yıldız oyuncusu İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını hüzünlendirdi.

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İlayda Alişan 9 yaşındayken kaybettiği annesinin doğum gününü kutladığı kareler ile duygulandırdı! Gülüşünüz ne kadar benziyor

Güzel oyuncu İlayda Alişan, henüz 9 yaşındayken annesini kaybetmişti... Anne özlemi ile büyüyen İlayda Alişan'dan merhum annesinin doğum gününde duygu yüklü bir paylaşım geldi.

İlayda Alişan 9 yaşındayken kaybettiği annesinin doğum gününü kutladığı kareler ile duygulandırdı! Gülüşünüz ne kadar benziyor

Küçük yaşta kendi elleriyle yaptığı ve annesine hediye ettiği yüzüğü ve notu paylaşan, annesinin nostaljik karelerine de paylaşımında yer veren İlayda Alişan'a sevdiklerinden yorum yağdı.

İlayda Alişan 9 yaşındayken kaybettiği annesinin doğum gününü kutladığı kareler ile duygulandırdı! Gülüşünüz ne kadar benziyor

İlayda Alişan'ın paylaşımına ablası da "Bu hediyeyi anneme verdiğin gün ve onun mutluluğu bugün gibi aklımda. O yüzüğü yapan minik ellerine ve bu notları yazan çocuk kalbine sımsıkı sarılmak istiyorum bu zamanlarını hatırladıkça." yorumunda bulundu.

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