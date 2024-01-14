Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
12:20
İlayda Alişan 9 yaşındayken kaybettiği annesinin doğum gününü kutladığı kareler ile duygulandırdı! "Gülüşünüz ne kadar benziyor"
Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın yıldız oyuncusu İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını hüzünlendirdi. Güzel oyuncu İlayda Alişan, henüz 9 yaşındayken annesini kaybetmişti... Anne özlemi ile büyüyen İlayda Alişan daha önce annesini genç yaşta kanserden dolayı kaybettiğini açıklamış "Ablam bana gözü gibi bakıp annelik yaptı" ifadelerini kullanmıştı. İlayda Alişan'dan merhum annesinin doğum gününde duygu yüklü bir paylaşım geldi. Küçük yaşta kendi elleriyle yaptığı ve annesine hediye ettiği yüzüğü ve notu paylaşan, annesinin nostaljik karelerine de paylaşımında yer veren İlayda Alişan'a sevdiklerinden yorum yağdı. İlayda Alişan ile annesinin benzerliğine dikkat çeken hayranları "Gülüşünüz aynı" yorumlarında bulundu...