Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:08Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:20
İlayda Alişan makyajsız haliyle objektiflere yakalandı! Genç oyuncunun 'estetik' tepkisi...
Geçtiğimiz sezon final yapan "Çukur" dizisindeki 'Akşın' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere yansıdı. Makyajsız haliyle kameralara poz veren Alişan, geçtiğimiz ay sosyal medyada gündem olan fotoğrafı ve estetik haberleriyle ilgili de konuştu. Söz konusu karenin 10 sene önce çekildiğini belirten İlayda Alişan, estetik iddialarıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.