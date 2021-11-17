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Haberler Galeri İlayda Alişan makyajsız haliyle objektiflere yakalandı! Genç oyuncunun 'estetik' tepkisi...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:20

İlayda Alişan makyajsız haliyle objektiflere yakalandı! Genç oyuncunun 'estetik' tepkisi...

Geçtiğimiz sezon final yapan "Çukur" dizisindeki 'Akşın' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere yansıdı. Makyajsız haliyle kameralara poz veren Alişan, geçtiğimiz ay sosyal medyada gündem olan fotoğrafı ve estetik haberleriyle ilgili de konuştu. Söz konusu karenin 10 sene önce çekildiğini belirten İlayda Alişan, estetik iddialarıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

İlayda Alişan makyajsız haliyle objektiflere yakalandı! Genç oyuncunun ’estetik’ tepkisi...

İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Neşeli haliyle dikkat çeken oyuncu, yeni projesi hakkında, "Okuduğu bir proje var, onu bekliyorum. Biraz da dinleniyorum şimdi" dedi.

İlayda Alişan makyajsız haliyle objektiflere yakalandı! Genç oyuncunun ’estetik’ tepkisi...

"DOĞALLIĞI SEVEN BİRİYİM"

Makyajsız haliyle objektiflere poz veren Alişan, "Doğallığı seven biriyim" dedi. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yıllar öncesine ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili de konuştu.

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İlayda Alişan makyajsız haliyle objektiflere yakalandı! Genç oyuncunun ’estetik’ tepkisi...

Alişan, "15 yaşımdaki halim. Sektöre o yaşta başladım. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı, ne diyebilirim ki?" sözleriyle, konunun abartılığını söyledi.

İlayda Alişan makyajsız haliyle objektiflere yakalandı! Genç oyuncunun ’estetik’ tepkisi...

İŞTE O FOTOĞRAF

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve yüzünün değiştiğini savundu. Çok sayıda kullanıcı ise Alişan'ın güzelliğine vurgu yapıp, hiç değişmediğini belirtti.

İlayda Alişan makyajsız haliyle objektiflere yakalandı! Genç oyuncunun ’estetik’ tepkisi...

"ÇİFT SAYI TAKINTIM VAR"

Batıl inancı olduğu öğrenilen Hazal Kaya'nın banyoda sirkeli suyla yıkanmasının gündeme gelmesinden sonra Alişan, "Sizin de buna benzer batıl inancınız var mı?" sorusunu yanıtladı.

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