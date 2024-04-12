Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
06:54
İlk defa duyanlar çok şaşırıyor! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş!
Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, sosyal medyada gündem oldu. 'Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem, meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş. İlk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.