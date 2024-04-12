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Haberler Galeri İlk defa duyanlar çok şaşırıyor! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 06:54

İlk defa duyanlar çok şaşırıyor! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş!

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, sosyal medyada gündem oldu. 'Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem, meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş. İlk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İlk defa duyanlar çok şaşırıyor! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş!

Yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardan biri olan Hayat Bilgisi dizisinde İpek Erdem, 'Barbie' lakaplı Gamze karakterine can vermişti. Yıllar içerisindeki değişimiyle adından sık sık bahsettiren oyuncu meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş!

İlk defa duyanlar çok şaşırıyor! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş!

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem'in futbol camiasının çok yakından tanıdığı bir ismin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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İlk defa duyanlar çok şaşırıyor! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş!

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem; bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşi çıktı.

İlk defa duyanlar çok şaşırıyor! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş!

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de vizyona giren Barbie filmi sonrası ünlüler de pembe kıyafetlerle paylaşımlar yaparak Barbie akımına dahil oluyor.

İlk defa duyanlar çok şaşırıyor! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş!

Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan Taygun Erdem ise Barbie çılgınlığının devam ettiği şu günlerde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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