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Haberler Galeri İlk göz ağrısı koca kız oldu... Ceyda Düvenci'nin 14 yaşına giren Melisa için duygu yüklü mesajı: Kuzey yıldızım, hayat öğretmenim
Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 16:47

İlk göz ağrısı koca kız oldu... Ceyda Düvenci'nin 14 yaşına giren Melisa için duygu yüklü mesajı: Kuzey yıldızım, hayat öğretmenim

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile nikah masasına oturmuştu. 2011 yılında kızları Melisa'yı kucağına alan çift, 2013 yılında anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı. Düvenci, doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastalığına yakalanan kızının sağlığı için ilk andan itibaren büyük bir mücadele verdi. Şimdi ise o küçük kız 14 yaşına geldi. Ceyda Düvenci, ilk göz ağrısının yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.

İlk göz ağrısı koca kız oldu... Ceyda Düvenci’nin 14 yaşına giren Melisa için duygu yüklü mesajı: Kuzey yıldızım, hayat öğretmenim

Ceyda Düvenci, 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile evlenmişti. Dönemine damga vuran evlilik töreni, ünlüler camiasında büyük yankı uyandırmıştı.

İlk göz ağrısı koca kız oldu... Ceyda Düvenci’nin 14 yaşına giren Melisa için duygu yüklü mesajı: Kuzey yıldızım, hayat öğretmenim

Ancak aşklarıyla dikkat çeken çift, yaklaşık 5 yıl sonra evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

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İlk göz ağrısı koca kız oldu... Ceyda Düvenci’nin 14 yaşına giren Melisa için duygu yüklü mesajı: Kuzey yıldızım, hayat öğretmenim

Ancak Düvenci, bu evliliğinde Melisa adındaki kızını dünyaya getirmişti. Düvenci, doğar doğmaz beyin kanaması geçiren bunun sonucunda ise Serebral Palsi hastası olan kızı için adeta seferber olmuştu.

İlk göz ağrısı koca kız oldu... Ceyda Düvenci’nin 14 yaşına giren Melisa için duygu yüklü mesajı: Kuzey yıldızım, hayat öğretmenim

İLK GÖZ AĞRISI BÜYÜDÜ!

Her koşulda kızına olan sevgisini dile getiren Ceyda Düvenci, bugün 14 yaşına giren Melisa'nın doğum gününü kutladı.

İlk göz ağrısı koca kız oldu... Ceyda Düvenci’nin 14 yaşına giren Melisa için duygu yüklü mesajı: Kuzey yıldızım, hayat öğretmenim

Düvenci kızının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "Kuzey yıldızım, kızım, hayat öğretmenim, sabrım… iyi ki doğdun canım… seni çok çok çok seviyorum" notunu düştü.

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