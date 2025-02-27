Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
16:47
İlk göz ağrısı koca kız oldu... Ceyda Düvenci'nin 14 yaşına giren Melisa için duygu yüklü mesajı: Kuzey yıldızım, hayat öğretmenim
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile nikah masasına oturmuştu. 2011 yılında kızları Melisa'yı kucağına alan çift, 2013 yılında anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı. Düvenci, doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastalığına yakalanan kızının sağlığı için ilk andan itibaren büyük bir mücadele verdi. Şimdi ise o küçük kız 14 yaşına geldi. Ceyda Düvenci, ilk göz ağrısının yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.