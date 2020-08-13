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Haberler Galeri İmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...

İmajını yenileyen şarkıcı yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...

Şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken son olarak imajını yenilemiş ve takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Saçlarını kısacık kestiren hesabından hayranlarına bir sürpriz daha yaptı. Bir yıldır çalıştığı ve artık diplomasının olduğunu söylediği yeni mesleğinin müjdesini veren Ebru Polat paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. İşte şarkıcı ve ...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 11:33
İmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...

Şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken son olarak imajını yenilemiş ve takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Saçlarını kısacık kestiren hesabından hayranlarına bir sürpriz daha yaptı.

İmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...

Bir yıldır çalıştığı ve artık diplomasının olduğunu söylediği yeni mesleğinin müjdesini veren paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

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İmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...

İşte şarkıcı 'ın ve ...

İmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...

Karantinadan sonra tatil için soluğu Bodrum'da alan şarkıcı bir yandan da çalışıyor.

İmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...

Tatile mola verip işlerine dönen yeni imajıyla dikkat çekti.

İmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...

Uzun saçlarını kısacık kestiren Polat yeni imajını takipçileriyle "Yeni imajım.. Bundan sonra kısa saç..." notuyla paylaştı.

İmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...
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