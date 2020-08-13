İmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...

Şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Ebru Polat son olarak imajını yenilemiş ve takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Saçlarını kısacık kestiren şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından hayranlarına bir sürpriz daha yaptı.