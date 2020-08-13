HaberlerGaleriİmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...
İmajını yenileyen şarkıcı Ebru Polat yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu! İşte değişimiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın yeni msleği...
Şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Ebru Polat son olarak imajını yenilemiş ve takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Saçlarını kısacık kestiren şarkıcı Ebru Polatsosyal medya hesabından hayranlarına bir sürpriz daha yaptı. Bir yıldır çalıştığı ve artık diplomasının olduğunu söylediği yeni mesleğinin müjdesini veren Ebru Polat paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. İşte şarkıcı Ebru Polat'ın yeni mesleği ve son hali...
Giriş Tarihi: 13.08.2020
11:29
Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
11:33
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