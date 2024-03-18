Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
15:24
İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç 56. yaşını kızı Maya ile kutladı! Maya'dan babasına anlamlı hediye!
Son olarak İnci Taneleri dizisi ile ekranlarda boy gösteren usta sanatçı Güven Kıraç 56 yaşına bastı. İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç yeni yaşını kızı Maya ile birlikte üflediği pasta ile kutladı. Minik Maya, babası Güven Kıraç için çizdiği resim ile sanatçıyı duygulandırdı... Güven Kıraç kızının hediyesi ile poz vermeyi ihmal etmedi.