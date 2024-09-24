Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
10:33
İpek Açar ile Alper Kömürcü çiftinden oğulları minik Ömer ile kalpleri ısıtan aile pozu! Ömer'i gören "tıpkı babası" diyor...
Kendisinden 4 yaş küçük Alper Kömürcü ile 2019 yılında hayatını birleştiren İpek Açar, İkinci kez anne olmanın mutluluğunu 48 yaşında tattı. Oğullarına Ömer adını veren çift paylaşımları ile ilgi odağı oluyor. Sanatçı İpek Açar oğlu Ömer ile pozlarına yenilerini ekledi. Son olarak yolculuk paylaşımlarında bulunan İpek Açar'ın minik oğlu Ömer ile yolculuk hallerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağmıştı. İpek Açar ile Alper Kömürcü'den şimdi de aile pozları geldi. İşte "Maşallah" yorumları yağan İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün oğulları Ömer ile aile pozları...