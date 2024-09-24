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Haberler Galeri İpek Açar ile Alper Kömürcü çiftinden oğulları minik Ömer ile kalpleri ısıtan aile pozu! Ömer'i gören "tıpkı babası" diyor...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:33

İpek Açar ile Alper Kömürcü çiftinden oğulları minik Ömer ile kalpleri ısıtan aile pozu! Ömer'i gören "tıpkı babası" diyor...

Kendisinden 4 yaş küçük Alper Kömürcü ile 2019 yılında hayatını birleştiren İpek Açar, İkinci kez anne olmanın mutluluğunu 48 yaşında tattı. Oğullarına Ömer adını veren çift paylaşımları ile ilgi odağı oluyor. Sanatçı İpek Açar oğlu Ömer ile pozlarına yenilerini ekledi. Son olarak yolculuk paylaşımlarında bulunan İpek Açar'ın minik oğlu Ömer ile yolculuk hallerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağmıştı. İpek Açar ile Alper Kömürcü'den şimdi de aile pozları geldi. İşte "Maşallah" yorumları yağan İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün oğulları Ömer ile aile pozları...

İpek Açar ile Alper Kömürcü çiftinden oğulları minik Ömer ile kalpleri ısıtan aile pozu! Ömer’i gören tıpkı babası diyor...

Merhum sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül şimdilerde 24 yaşında duru güzelliği ile dikkat çeken bir genç kız. İpek Açar, sosyal medyadan sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapıyor. Son olarak oğlu Ömer ve eşi Alper Kömürcü ile bir paylaşım yapan İpek Açar, oğlu Ömer ile yolculuk hallerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İpek Açar, Ömer ile pozlarına yenilerini ekledi...

İpek Açar ile Alper Kömürcü çiftinden oğulları minik Ömer ile kalpleri ısıtan aile pozu! Ömer’i gören tıpkı babası diyor...

İpek Açar 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çiftin oğulları Ömer ile mutlulukları perçinlendi.

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İpek Açar ile Alper Kömürcü çiftinden oğulları minik Ömer ile kalpleri ısıtan aile pozu! Ömer’i gören tıpkı babası diyor...

Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenince havalara uçmuştu.

İpek Açar ile Alper Kömürcü çiftinden oğulları minik Ömer ile kalpleri ısıtan aile pozu! Ömer’i gören tıpkı babası diyor...

Müzisyen çift, bebeklerine 2023'ün son günlerinde kavuştu.

İpek Açar ile Alper Kömürcü çiftinden oğulları minik Ömer ile kalpleri ısıtan aile pozu! Ömer’i gören tıpkı babası diyor...

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu 48 yaşında tadan İpek Açar'ın oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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