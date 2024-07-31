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Haberler Galeri İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü ve minik oğulları Ömer'den kötü haber! Ailecek hastanelik oldular...
Giriş Tarihi: 31.07.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 13:11

İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü ve minik oğulları Ömer'den kötü haber! Ailecek hastanelik oldular...

47 yaşında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı İpek Açar'dan son olarak üzen haber geldi. Şarkıcı Kayahan'dan sonra hayatını Alper Kömürcü ile birleştiren İpek Açar ve ailesi hastanelik oldu. Hayatlarını Bodrum'da sürdüren İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün beraberinde minik oğulları Ömer ve Açar'ın annesinin de koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı.

İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü ve minik oğulları Ömer’den kötü haber! Ailecek hastanelik oldular...

Usta sanatçı Kayahan'dan 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 47 yaşında yeniden anne olmuştu.

İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü ve minik oğulları Ömer’den kötü haber! Ailecek hastanelik oldular...

2019 yılında hayatlarını birleştiren İpek Açar ile Alper Kömürcü Bodrum'da yaşamaya karar vermişti.

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İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü ve minik oğulları Ömer’den kötü haber! Ailecek hastanelik oldular...

47 yaşında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı İpek Açar'dan son olarak üzen haber geldi.

İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü ve minik oğulları Ömer’den kötü haber! Ailecek hastanelik oldular...

Şarkıcı Kayahan'dan sonra hayatını Alper Kömürcü ile birleştiren İpek Açar ve ailesi hastanelik oldu.

İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü ve minik oğulları Ömer’den kötü haber! Ailecek hastanelik oldular...

İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün beraberinde minik oğulları Ömer ve Açar'ın annesinin de koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı.

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