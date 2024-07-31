Giriş Tarihi: 31.07.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
13:11
İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü ve minik oğulları Ömer'den kötü haber! Ailecek hastanelik oldular...
47 yaşında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı İpek Açar'dan son olarak üzen haber geldi. Şarkıcı Kayahan'dan sonra hayatını Alper Kömürcü ile birleştiren İpek Açar ve ailesi hastanelik oldu. Hayatlarını Bodrum'da sürdüren İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün beraberinde minik oğulları Ömer ve Açar'ın annesinin de koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı.