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Haberler Galeri İpek Açar ve Alper Kömürcü minik oğullarıyla tatilde! İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu uyuttu!
Giriş Tarihi: 27.09.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:04

İpek Açar ve Alper Kömürcü minik oğullarıyla tatilde! İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu uyuttu!

Ünlü şarkıcı İpek Açar, kendisinden 4 yaş küçük Alper Kömürcü ile 2019 yılında evlendi. İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün bu mutlu evliliğinden 2023 yılının son günlerinde bir oğlu doğdu. Açar, 48 yaşında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Fransa'ya giden ünlü çift, oğullarını da yanlarına aldı. İpek Açar, oğluna pamuk sesiyle Rumeli Türküsü'nü nini gibi okudu. İşte İpek Açar ve minik oğlu Ömer'in kalpleri ısıtan o anları!

İpek Açar ve Alper Kömürcü minik oğullarıyla tatilde! İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu uyuttu!

İpek Açar 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlendi. Mutlu bir evlilik yürüten çift, oğulları Ömer ile mutlulukları perçinlendi.

İpek Açar ve Alper Kömürcü minik oğullarıyla tatilde! İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu uyuttu!

2023 yılının sonlarına doğru doğan Ömer, anne ve babasının göz bebeği oldu.

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İpek Açar ve Alper Kömürcü minik oğullarıyla tatilde! İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu uyuttu!

SOSYAL MEDYADA SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYORLAR

Ünlü çift, sosyal medyada fırsat buldukça oğullarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

İpek Açar ve Alper Kömürcü minik oğullarıyla tatilde! İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu uyuttu!

KALPLERİ ISITAN YENİ PAYLAŞIM

Fransa'da tatilde olan ünlü çift, bugün kalpleri ısıtan bir paylaşımda bulundu.

İpek Açar ve Alper Kömürcü minik oğullarıyla tatilde! İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu uyuttu!

KALPLERİ ISITAN O ANLAR! PAMUK SESİYLE…

İpek Açar, yolda giderken oğluna pamuk sesiyle Rumeli Türküsü'nü nini gibi okudu.

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