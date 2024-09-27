İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu Rumeli Türküsü’yle uyuttu!
Ünlü şarkıcı İpek Açar, kendisinden 4 yaş küçük Alper Kömürcü ile 2019 yılında evlendi. İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün bu mutlu evliliğinden 2023 yılının son günlerinde bir oğlu doğdu. Açar, 48 yaşında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Fransa'ya giden ünlü çift, oğullarını da yanlarına aldı. İpek Açar, oğluna pamuk sesiyle Rumeli Türküsü'nü nini gibi okudu. İşte İpek Açar ve minik oğlu Ömer'in kalpleri ısıtan o anları!
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