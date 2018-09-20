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İranlı model Mahlagha Jaberi: beni çok incitti

Giriş Tarihi: 20.09.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 11:22
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İranlı model Mahlagha Jaberi: beni çok incitti
İranlı model Mahlagha Jaberi: Burak Özçivit beni çok incitti

İranlı model Mahlagha Jaberi, oyuncu 'e yazdığı yorumdan dolayı pişman oldu. Model, "Hiçbir ünlü, fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez. Bu bir hata mıydı bilmiyorum ama beni çok incitti" dedi.

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İranlı model Mahlagha Jaberi: beni çok incitti
İranlı model Mahlagha Jaberi: Burak Özçivit beni çok incitti

İranlı model Mahlagha Jaberi Instagram'dan 'e 'yakışıklı' diye yorum yazmıştı.

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İranlı model Mahlagha Jaberi: beni çok incitti
İranlı model Mahlagha Jaberi: Burak Özçivit beni çok incitti

Bu yorum sonrası 'in eşi Fahriye Evcen'in kıskançlık krizine girdiği öne sürülmüştü.

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İranlı model Mahlagha Jaberi: beni çok incitti
İranlı model Mahlagha Jaberi: Burak Özçivit beni çok incitti

Yazdığı yorum sonrası 'in kendisini engellediğini söyleyen Maglagha Jaberi şöyle konuştu:

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İranlı model Mahlagha Jaberi: beni çok incitti
İranlı model Mahlagha Jaberi: Burak Özçivit beni çok incitti

"Çok yetenekli bir aktör. Rol aldığı dizideki performansı dikkatimi çekmişti. Hayranı olmuştum. Bir hafta önce kendisine Instagram'dan 'sizi seviyoruz', 'yakışıklı' gibi yorumlarda bulundum. Yorumlarımdan hemen sonra beni engelledi.

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İranlı model Mahlagha Jaberi: beni çok incitti
İranlı model Mahlagha Jaberi: Burak Özçivit beni çok incitti

Artık onun çok profesyonel bir ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ünlü, fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez. Bu bir hata mıydı bilmiyorum ama beni incitti."

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İranlı model Mahlagha Jaberi: beni çok incitti
İranlı model Mahlagha Jaberi: Burak Özçivit beni çok incitti
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