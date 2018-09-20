İranlı model Mahlagha Jaberi: Burak Özçivit beni çok incitti

İranlı model Mahlagha Jaberi, oyuncu Burak Özçivit'e yazdığı yorumdan dolayı pişman oldu. Model, 'Hiçbir ünlü, fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez. Bu bir hata mıydı bilmiyorum ama beni çok incitti' dedi. İranlı model Mahlagha Jaberi Instagram'dan Burak Özçivit'e 'yakışıklı' diye yorum yazmıştı. Bu yorum sonrası Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kıskançlık krizine girdiği öne sürülmüştü. Yazdığı yorum sonrası Burak Özçivit'in kendisini engellediğini söyleyen Maglagha Jaberi şöyle konuştu: 'Çok yetenekli bir aktör. Rol aldığı dizideki performansı dikkatimi çekmişti. Hayranı olmuştum. Bir hafta önce kendisine Instagram'dan 'sizi seviyoruz', 'yakışıklı' gibi yorumlarda bulundum. Yorumlarımdan hemen sonra beni engelledi. Artık onun çok profesyonel bir ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ünlü, fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez. Bu bir hata mıydı bilmiyorum ama beni incitti.'