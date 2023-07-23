İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Üzen haberi sosyal medyadan duyurdu

Son dakikakaya kadar kortizonlarla ayaklanırım belki diye uğraştık ama nafile. Haftalardır dört gözle beklediğim Akçakoca Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılamayacağım inanılmaz büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum.

Ben ne hallerde sahneye çıktım ama ses gidince elden bir şey gelmiyor. Herkesten çok özür diliyorum, size söz daha büyük bir enerjiyle en güzeli size borcum olsun."