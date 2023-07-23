Giriş Tarihi: 23.07.2023 12:58
Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
13:00
İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Üzen haberi sosyal medyadan duyurdu
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi. Derici, yüksek ateş ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, 3 gün boyunca konuşmasının dahi yasak olduğunu belirtti. Derici, çıkacağı konseri iptal etmek zorunda kaldığını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.