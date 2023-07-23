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Haberler Galeri İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Üzen haberi sosyal medyadan duyurdu
Giriş Tarihi: 23.07.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 13:00

İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Üzen haberi sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi. Derici, yüksek ateş ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, 3 gün boyunca konuşmasının dahi yasak olduğunu belirtti. Derici, çıkacağı konseri iptal etmek zorunda kaldığını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Üzen haberi sosyal medyadan duyurdu

Düzce'de gerçekleşen bir festivalde sahne alması beklenen şarkıcı İrem Derici, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sahnesini iptal etti.

İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Üzen haberi sosyal medyadan duyurdu

Ani bir rahatsızlık geçiren ve bunu sosyal medya paylaşımıyla duyuran İrem Derici, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile görüşerek üzüntülerini belirtti.

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İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Üzen haberi sosyal medyadan duyurdu

Hem Yanmaz'dan hem de Akçakocalılardan özür dileyen Derici, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Üzen haberi sosyal medyadan duyurdu

"Sabaha karşı yüksek ateş ve kusmayla hastaneye kaldırıldım. Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum.

İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Üzen haberi sosyal medyadan duyurdu

Son dakikakaya kadar kortizonlarla ayaklanırım belki diye uğraştık ama nafile. Haftalardır dört gözle beklediğim Akçakoca Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılamayacağım inanılmaz büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum.

Ben ne hallerde sahneye çıktım ama ses gidince elden bir şey gelmiyor. Herkesten çok özür diliyorum, size söz daha büyük bir enerjiyle en güzeli size borcum olsun."

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