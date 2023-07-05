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Haberler Galeri İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal mayolu pozlarıyla müjdeli haberi duyurdu
Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:29

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal mayolu pozlarıyla müjdeli haberi duyurdu

Son olarak merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını konu alan "Barış Akarsu Merhaba" adlı filmde rol alan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılında Hande Ünal ile hayatını birleştirmişti. İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çiftinden müjdeli haber geldi. 29 yaşındaki İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor. İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal 10 haftalık hamile...Çifte tebrik mesajları yağdı.

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal mayolu pozlarıyla müjdeli haberi duyurdu

İsmail Ege Şaşmaz, kariyerine ''Güneşi Beklerken'' dizisindeki 'Barış' rolüyle adım atan ve ''Aşk Yalanı Sever'', ''Sen Çal Kapımı'', ''Lise Devriyesi'', ''Uyanış: Büyük Selçuklu'', ''Barış Akarsu: Merhaba'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal mayolu pozlarıyla müjdeli haberi duyurdu

Yakışıklı oyuncu 2020 yılında sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi etmişti. Oyuncu, Hande Ünal ile birlikte yer aldığı kareleri "Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.

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İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal mayolu pozlarıyla müjdeli haberi duyurdu

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal 2021 yılında Manisa'da dünyaevine girmişti.

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal mayolu pozlarıyla müjdeli haberi duyurdu

İki yılı aşkın süredir evli olan İsmail Ege Şaşmaz ve eşinden müjdeli haber geldi.

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal mayolu pozlarıyla müjdeli haberi duyurdu

29 yaşındaki İsmail Ege Şaşmaz, baba oluyor.

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