Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:15
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
09:29
İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal mayolu pozlarıyla müjdeli haberi duyurdu
Son olarak merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını konu alan "Barış Akarsu Merhaba" adlı filmde rol alan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılında Hande Ünal ile hayatını birleştirmişti. İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çiftinden müjdeli haber geldi. 29 yaşındaki İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor. İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal 10 haftalık hamile...Çifte tebrik mesajları yağdı.