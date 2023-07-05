İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal mayolu pozlarıyla müjdeli haberi duyurdu

İsmail Ege Şaşmaz, kariyerine ''Güneşi Beklerken'' dizisindeki 'Barış' rolüyle adım atan ve ''Aşk Yalanı Sever'', ''Sen Çal Kapımı'', ''Lise Devriyesi'', ''Uyanış: Büyük Selçuklu'', ''Barış Akarsu: Merhaba'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.