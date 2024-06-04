Giriş Tarihi: 04.06.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
16:20
İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin efsane ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu...
İsmail Hacıoğlu, Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettirmişti. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ve boşanan 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamış ancak biten ilişkisi sonrası yeniden eski eşi Duygu Kumarki ile barışmıştı. İsmail Hacıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş. İsmail Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor:..