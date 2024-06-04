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Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin efsane ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu...
Giriş Tarihi: 04.06.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 16:20

İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin efsane ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu...

İsmail Hacıoğlu, Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettirmişti. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ve boşanan 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamış ancak biten ilişkisi sonrası yeniden eski eşi Duygu Kumarki ile barışmıştı. İsmail Hacıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş. İsmail Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor:..

İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin efsane ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor.

İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin efsane ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu...

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında boşanmıştı.

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İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin efsane ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu...

Oyuncular Merve Çağıran'ın ardından Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamamıştı.

İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin efsane ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu...

Büyük aşk yaşadığı ve evlenmeleri beklenen sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile ayrılan İsmail Hacıoğlu, eski eşine geri dönmüştü...

İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin efsane ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu...

Oynadığı her rolün hakkını veren ünlü oyuncunun babası da çok ünlüymüş.

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