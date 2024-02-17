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Haberler Galeri 'Issız Adam' boşandı! Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal'ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 08:39

'Issız Adam' boşandı! Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal'ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti!

Issız Adam filmiyle üne kavuşan Cemal Hünal, Lale Cangal ile 2011 yılında evlenmişti. Filmindeki rolünden bahsedip "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var, ama ben 20 senedir aynı kadınla beraberim" diye övünen oyuncu Cemal Hünal boşandı. Bir çocuğu olan Cemal Hünal ile Lale Cangal tek celsede sessiz sedasız evliliklerini bitirdi. Cemal Hünal, tıpkı filmdeki gibi ıssız kaldı!

BÜLENT CANKURT
’Issız Adam’ boşandı! Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal’ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti!

2008 yılında yayınlanan Issız Adam filmindeki Alper rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var!

’Issız Adam’ boşandı! Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal’ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti!

Önceki yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" diyerek övünen Cemal Hünal'ın, filmdeki gibi 'ıssız adam' olduğunu öğrendim.

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’Issız Adam’ boşandı! Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal’ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti!

Hünal, röportajda söylediği 'aynı kadın'dan, yani eşi Lale Cangal'dan boşanmış. Evet, yanlış okumadınız...

’Issız Adam’ boşandı! Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal’ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti!

Yıllarca flört ettikten sonra 2011 yılında nikah masasına oturan Cemal Hünal ile kendi mücevher markası olan tasarımcı eşi Lale Cangal, tek celsede sessiz sedasız evliliklerini sonlandırmışlar.

’Issız Adam’ boşandı! Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal’ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti!

Bir oğulları olan çiftin bunca yılın ardından arasına ne girdi bilmiyorum ama Hünal'ın hayatının bu döneminin filmi, tıpkı 'Issız Adam'da olduğu gibi 'mutsuz son' ile bitmiş oldu.

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