Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
08:39
'Issız Adam' boşandı! Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal'ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Issız Adam filmiyle üne kavuşan Cemal Hünal, Lale Cangal ile 2011 yılında evlenmişti. Filmindeki rolünden bahsedip "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var, ama ben 20 senedir aynı kadınla beraberim" diye övünen oyuncu Cemal Hünal boşandı. Bir çocuğu olan Cemal Hünal ile Lale Cangal tek celsede sessiz sedasız evliliklerini bitirdi. Cemal Hünal, tıpkı filmdeki gibi ıssız kaldı!