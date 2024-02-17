’Issız Adam’ boşandı! Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal’ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti!

Önceki yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" diyerek övünen Cemal Hünal'ın, filmdeki gibi 'ıssız adam' olduğunu öğrendim.