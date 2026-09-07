İşsiz kalma riskine rağmen boykot çağrısı! Dünyaca ünlü oyuncu tek başına İsrail’e meydan okuyor

Böyle skandal bir hata yaparsanız bu kampanyanın, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini meşrulaştırmaya veya aklamaya hizmet ettiğini savunanlar da olur.

Sosyal medyada Adidas için boykot çağrısı çığ gibi büyüdü.

Bu durum, Adidas'ın ilk tartışmalı vakası değil; marka daha önce de 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasında Filistin asıllı model Bella Hadid'i kullanmış, gelen İsrail yanlısı tepkilerin ardından Hadid'i kampanyadan çıkararak özür dilemişti.

Hadid savaşa katılmamış, sadece masum insanların öldürülmesine karşı çıkan bir modeldi! Tepkiyi de hiç hak etmiyordu!

Bakalım Adidas özür açıklaması yapacak mı?

Yapsa da çok bir şey değişmez gibi gözüküyor.

Günümüzde boykotlar artık ahlâki bir erdem hâline geldi. Bazıları için artık neredeyse her harcama bir tercih, bir taraf tutma tavrına dönüştü.