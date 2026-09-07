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İşsiz kalma riskine rağmen boykot çağrısı! Dünyaca ünlü oyuncu tek başına İsrail'e meydan okuyor
Giriş Tarihi: 07.09.2026 07:05
İşsiz kalma riskine rağmen boykot çağrısı! Dünyaca ünlü oyuncu tek başına İsrail'e meydan okuyor
Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Adidas'ın reklam kampanyasında eski bir İsrail askerini model olarak kullanmasına tepki göstererek boykot çağrısında bulundu. Filistin'e yönelik açıklamalarıyla daha önce de dikkat çeken Bardem, kariyerine yönelik olası risklere rağmen tavrını açıkça ortaya koyarken, sosyal medyada Adidas'a yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.