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Haberler Galeri 'İstanbul İçin Son Çağrı'nın yıldızı Beren Saat annesi Ayla Saat ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’
Giriş Tarihi: 27.11.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 14:38

'İstanbul İçin Son Çağrı'nın yıldızı Beren Saat annesi Ayla Saat ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Son olarak 'İstanbul İçin Son Çağrı' dizisinde izlediğimiz Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi Ayla Saat'le olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Emekli öğretmen olan annesi Ayla Saat ile 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galasından paylaşım yapan ünlü oyuncu ilgi odağı oldu. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Beren Saat'in annesi Ayla Saat…

’İstanbul İçin Son Çağrı’nın yıldızı Beren Saat annesi Ayla Saat ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galasından annesiyle paylaşım yapan Beren Saat sosyal medya gündem oldu. Annesi Ayla Saat'le olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

’İstanbul İçin Son Çağrı’nın yıldızı Beren Saat annesi Ayla Saat ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Son olarak'İstanbul İçin Son Çağrı' dizisinde izlediğimiz Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor.

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’İstanbul İçin Son Çağrı’nın yıldızı Beren Saat annesi Ayla Saat ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Boşanmanın eşiğinden dönen ama evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar.

’İstanbul İçin Son Çağrı’nın yıldızı Beren Saat annesi Ayla Saat ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ünlü çift şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

’İstanbul İçin Son Çağrı’nın yıldızı Beren Saat annesi Ayla Saat ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

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