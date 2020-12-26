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Haberler Galeri İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar... 2020'da hayatını kaybeden ünlüler

İşte yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar... 2020'da hayatını kaybeden ünlüler

yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. 2020 yılında birçok usta sanatçı aramızdan ayrılarak hayata gözlerini yumdu. , ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 2020'de hayata veda etti. , , , , , , 'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, . Bıraktıkları eserler, oyunlar, sahneler, şarkılar ve sözler sanat dünyasından milyonların kalbinde taht kurdu. İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar...

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 11:55
İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar... 2020'da hayatını kaybeden ünlüler

yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. 2020 yılında birçok usta sanatçı aramızdan ayrılarak hayata gözlerini yumdu. , ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 2020'de hayata veda etti. , , , , , , 'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, . Bıraktıkları eserler, oyunlar, sahneler, şarkılar ve sözler sanat dünyasından milyonların kalbinde taht kurdu. İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar...

İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar... 2020'da hayatını kaybeden ünlüler

Bu yıl sinemadan televizyonlara, müzikten edebiyata, sivil toplum kuruluşlarından basın dünyasına kadar önemli kayıplar yaşandı.

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İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar... 2020'da hayatını kaybeden ünlüler

Aralarında , , , , , , 'ın da bulunduğu, izleyici, okuyucu ve dinleyicinin severek takip ettiği ünlü isimler, 'de yaşama veda etti.

İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar... 2020'da hayatını kaybeden ünlüler

"KURTLAR VADİSİ"NDEN 5 KAYIP

Bir döneme damgasını vuran "Kurtlar Vadisi" adlı dizide "Tombalacı" karakterini canlandıran , "Konsolos Ender Bey" rolünü canlandıran , "Ordinaryüs" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Turhan Kaya, "Orhan" karakterini canlandıran Devrim Parscan ve "Amerikalı üstad" rolünü oynayan Umut Demirdelen, hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.

İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar... 2020'da hayatını kaybeden ünlüler

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