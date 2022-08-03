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Haberler Galeri İşte Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks yazlığı… Ünlü çiftin yeni evi rüya gibi!
Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:14 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:15

İşte Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks yazlığı… Ünlü çiftin yeni evi rüya gibi!

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'la verdiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak ise Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Alaçatı'dan aldıkları yeni evleriyle gündeme geldiler. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, milyonluk villanın yeni sahipleri oldu. Birçok ünlü isim ile de komşu olan çift, evlerini tadilat yaptırıp, yerleşti. Öte yandan; Gökçe Bahadır, son dönemde reklamlar ve dijital bir platformdan hatırı sayılır bir gelir elde etti.

İşte Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks yazlığı… Ünlü çiftin yeni evi rüya gibi!

Şubat ayında Alaçatı'da dünya evine giren Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, yeni evlerini de buradan aldı. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, 5 milyon TL'ye villa aldı. Yeni evli çift, birçok ünlü isme de komşu oldu.

İşte Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks yazlığı… Ünlü çiftin yeni evi rüya gibi!

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılıkta da büyük başarı yakalayan ve neredeyse on parmağında on marifet olan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile Şubat ayında Çeşme'de evlenmişti.

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İşte Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks yazlığı… Ünlü çiftin yeni evi rüya gibi!

Mükemmel bir düğüne imza atan Bahadır ile Ersoy, düğünden Çeşme'den yazlık almak için harekete geçmişlerdi. Çift, sonunda istedikleri gibi bir ev bulmuşlar.

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İşte Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks yazlığı… Ünlü çiftin yeni evi rüya gibi!

ÖZEL DEKORE ETTİRDİLER

Ege kıyısının en güzel yerlerinden biri olan Alaçatı'ya ünlü akını her sene yaşanmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk, Ezgi Mola, Sinan Engin, Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinden sonra Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy da Alaçatılı oldu ve buradan 5 milyon TL'ye bir yazlık aldılar.

İşte Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks yazlığı… Ünlü çiftin yeni evi rüya gibi!

Takvim'in haberine göre, birçok ünlü isim ile de komşu olan çift, evlerini tadilat yapıp oturmaya başlamış bile.

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