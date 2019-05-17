İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!

Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından ve filmleri hala ilgiyle takip edilen bir isim. Özellikle romantik komedi türünde filmlerinde Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır'la birçok kez kamera karşısına geçti. Öte yandan geçen yıllar Fatma Girik, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın gibi dönemin starlarından olan Gülşen Bubikoğlu'nu da değiştirdi. Yıldız oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki halini görenler çok şaşırdı!
Giriş Tarihi: 17.05.2019
08:13
Güncelleme Tarihi: 17.05.2019
14:21