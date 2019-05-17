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  • İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!

İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı 'nun yıllar sonraki hali!

, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından ve filmleri hala ilgiyle takip edilen bir isim. Özellikle romantik komedi türünde filmlerinde Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve 'la birçok kez kamera karşısına geçti. Öte yandan geçen yıllar , , ve gibi dönemin starlarından olan Gülşen Bubikoğlu'nu da değiştirdi. Yıldız oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki halini görenler çok şaşırdı!

Giriş Tarihi: 17.05.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 14:21
İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!

İşte ve kimileri aramızdan ayrılmış olan ünlü isimlerin yıllar önceki ve sonraki halleri!

İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!

CANAN PERVER

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İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!

GÜLŞAH ALKOÇLAR

İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!

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İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!

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İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!

KENAN KALAV

İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali!

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

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