Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 10:20

İtalya'ya giden Hande Erçel transparan tarzıyla mest etti! Sevgilisi Hakan Sabancı ile gezmelere doymuyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projelerin yanı sıra son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından bir hayli söz ettiriyor. Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in ağzı kulaklarında. Romantizmin doruklarında olan çift, son olarak birlikte Coldplay konserini izlemişti. Konserde aşka gelen ikili, ilk kez birlilkte paylaşım yapmıştı. Ünlü çiftin romantik karesi sosyal medyayı sallarken ikiliye, "Bu ilişkinin sonu evlilik" yorumları gelmişti. Son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile gezmelere doymayan Hande Erçel, şimdi de soluğu İtalya'da aldı. Portofina'da ardı ardına yeni karelerini yayınlayan Erçel, transparan tarzıyla mest etti.