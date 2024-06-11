Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
11:03
İtalya’yı ‘Terra Amara’ ismiyle kasıp kavuran dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ büyük finale yaklaşıyor
Dünyanın pek çok ülkesinde büyük beğeniyle izlenen Türk dizilerinin yapımcısı Tims&B Productions, Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile İtalya'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. 'Terra Amara' ismiyle yayınlanan atv'nin unutulmaz dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' İtalya'da büyük finale doğru yaklaşırken dizinin başarılı yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, FormatBiz'e özel açıklamalarda bulundu.