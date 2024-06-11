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Haberler Galeri İtalya’yı ‘Terra Amara’ ismiyle kasıp kavuran dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ büyük finale yaklaşıyor
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:03

İtalya’yı ‘Terra Amara’ ismiyle kasıp kavuran dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ büyük finale yaklaşıyor

Dünyanın pek çok ülkesinde büyük beğeniyle izlenen Türk dizilerinin yapımcısı Tims&B Productions, Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile İtalya'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. 'Terra Amara' ismiyle yayınlanan atv'nin unutulmaz dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' İtalya'da büyük finale doğru yaklaşırken dizinin başarılı yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, FormatBiz'e özel açıklamalarda bulundu.

İtalya’yı ‘Terra Amara’ ismiyle kasıp kavuran dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ büyük finale yaklaşıyor

Dizinin İtalya'da nasıl fenomen haline geldiğini açıklayan Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, 'Bir Zamanlar Çukurova' ile ilgili projenin tasarım sürecinden prodüksiyonuna kadar birçok önemli noktaya değindi. Dizinin gerçek bir Akdeniz hikayesi olduğunu söyleyen Timur Savcı 'Çukurova, muhteşem bir aşkı anlatıyor' diye ekledi. Burak Sağyaşar 'Tamamen evrensel bir aşk ve aile draması olması sebebiyle sadece İtalya'da değil, tüm dünyada karşılık bulduğuna inanıyorum' dedi.

İtalya’yı ‘Terra Amara’ ismiyle kasıp kavuran dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ büyük finale yaklaşıyor

Timur Savcı, dizinin başka hangi uluslararası pazarda başarılı olduğu sorusuna 'Bir Zamanlar Çukurova girdiği tüm bölgelerde başarılı oldu şimdiye kadar. İtalya'daki muhteşem başarısının yanısıra dizimiz İspanya, Latin Amerika, Angola & Mozambik ve Ortadoğu'da da çok iyi sonuçlar elde etti. Ayrıca Yunanistan'daki uyarlamasının başarısı nedeniyle formatın kendisine de artan bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz' şeklinde cevap verdi.

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İtalya’yı ‘Terra Amara’ ismiyle kasıp kavuran dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ büyük finale yaklaşıyor

İtalya'da yakalanan büyük başarı ve bu süreçte edinilen deneyimler ile ilgili Timur Savcı 'Şimdi yeni sezonda yine tüm dünyada ve özellikle İtalya'da çok büyük başarı elde edeceğini düşündüğümüz yeni diziler çekeceğiz' derken; Burak Sağyaşar yeni projelerden bahsetti.

Sağyaşar 'Yeni projelerimizin hepsi uluslararası arenada karşılık bulacağına inandığımız işler' dedi.

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