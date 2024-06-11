İtalya’yı ‘Terra Amara’ ismiyle kasıp kavuran dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ büyük finale yaklaşıyor

Dizinin İtalya'da nasıl fenomen haline geldiğini açıklayan Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, 'Bir Zamanlar Çukurova' ile ilgili projenin tasarım sürecinden prodüksiyonuna kadar birçok önemli noktaya değindi. Dizinin gerçek bir Akdeniz hikayesi olduğunu söyleyen Timur Savcı 'Çukurova, muhteşem bir aşkı anlatıyor' diye ekledi. Burak Sağyaşar 'Tamamen evrensel bir aşk ve aile draması olması sebebiyle sadece İtalya'da değil, tüm dünyada karşılık bulduğuna inanıyorum' dedi.