"İyi ki doğdun efsane!" İbrahim Kutluay'a çocukları İrem ve Ömer'den sürpriz kutlama! 10 numara pasta olmuş!

Ünlü eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2005 yılında manken Demet Şener ile hayatını birleştirmişti. 2018 yılında boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in bu evliliğinden Ömer ve İrem adında iki çocukları var. 49 yaşına basan Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'a çocukları İrem ve Ömer'den sürpriz kutlama geldi. İrem Kutluay ve Ömer Kutluay babaları için yaptırdıkları 10 numaralı milli takım forması şekildeki pastaya "İyi ki doğdun efsane!" yazdırdı. İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile doğum günü pozuna beğeni yağdı.