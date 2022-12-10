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Haberler Galeri "İyi ki doğdun efsane!" İbrahim Kutluay'a çocukları İrem ve Ömer'den sürpriz kutlama! 10 numara pasta olmuş!
Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 11:40

"İyi ki doğdun efsane!" İbrahim Kutluay'a çocukları İrem ve Ömer'den sürpriz kutlama! 10 numara pasta olmuş!

Ünlü eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2005 yılında manken Demet Şener ile hayatını birleştirmişti. 2018 yılında boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in bu evliliğinden Ömer ve İrem adında iki çocukları var. 49 yaşına basan Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'a çocukları İrem ve Ömer'den sürpriz kutlama geldi. İrem Kutluay ve Ömer Kutluay babaları için yaptırdıkları 10 numaralı milli takım forması şekildeki pastaya "İyi ki doğdun efsane!" yazdırdı. İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile doğum günü pozuna beğeni yağdı.

İyi ki doğdun efsane! İbrahim Kutluay’a çocukları İrem ve Ömer’den sürpriz kutlama! 10 numara pasta olmuş!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Demet Şener son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptırmıştı.

İyi ki doğdun efsane! İbrahim Kutluay’a çocukları İrem ve Ömer’den sürpriz kutlama! 10 numara pasta olmuş!

İbrahim Kutluay ise uzun süredir Edvina Sponza bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyor.

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İyi ki doğdun efsane! İbrahim Kutluay’a çocukları İrem ve Ömer’den sürpriz kutlama! 10 numara pasta olmuş!

Ünlü eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2005 yılında manken Demet Şener ile hayatını birleştirmişti. 2018 yılında boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in bu evliliğinden Ömer ve İrem adında iki çocukları var.

İyi ki doğdun efsane! İbrahim Kutluay’a çocukları İrem ve Ömer’den sürpriz kutlama! 10 numara pasta olmuş!

49 yaşına basan Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'a çocukları İrem ve Ömer'den sürpriz kutlama geldi. İrem Kutluay ve Ömer Kutluay babaları için yaptırdıkları 10 numaralı milli takım forması şekildeki pastaya "İyi ki doğdun efsane!" yazdırdı. İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile doğum günü pozuna beğeni yağdı.

İyi ki doğdun efsane! İbrahim Kutluay’a çocukları İrem ve Ömer’den sürpriz kutlama! 10 numara pasta olmuş!

Kutluay'a bir sürpriz de arkadaşlarından geldi. İbrahim Kutluay ile Tuba Ünsal'a aynı anda kutlama yapıldı. Ünlü basketbolcu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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