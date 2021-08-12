Johnny Depp'in Vanessa Paradis ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lily Rose Depp, güzelliği ve yeni ilişkisiyle gündemde!

Johnny Depp'in Vanessa Paradis ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lily Rose Depp, 22 yaşındaki güzel oyuncu güzelliği ile herkesi büyülemeye devam ediyor. Lily Rose Depp ile yeni sevgilisi Austin Butler, önceki gün Londra'da görüntülendi. İkili, akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluştu. Bir restoranda yemek yiyen aşıklar, daha sonra evlerine doğru yol aldı. Gece yarısından sonra sokaklarda dolaşırken görüntülenen çift, bir ara aşka geldi. Romantik anlar yaşayan sevgililer, birbirlerini öpücüklere boğdu.