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Haberler Galeri Johnny Depp'in Vanessa Paradis ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lily Rose Depp, güzelliği ve yeni ilişkisiyle gündemde!
Giriş Tarihi: 12.08.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 14:58

Johnny Depp'in Vanessa Paradis ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lily Rose Depp, güzelliği ve yeni ilişkisiyle gündemde!

Johnny Depp'in Vanessa Paradis ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lily Rose Depp, 22 yaşındaki güzel oyuncu güzelliği ile herkesi büyülemeye devam ediyor. Lily Rose Depp ile yeni sevgilisi Austin Butler, önceki gün Londra'da görüntülendi. İkili, akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluştu. Bir restoranda yemek yiyen aşıklar, daha sonra evlerine doğru yol aldı. Gece yarısından sonra sokaklarda dolaşırken görüntülenen çift, bir ara aşka geldi. Romantik anlar yaşayan sevgililer, birbirlerini öpücüklere boğdu.

Johnny Depp kızı Lily Rose Depp aşka geldi!

Johnny Depp'in Vanessa Paradis ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lily Rose Depp şimdilerde büyüdü, genç kız oldu.

Johnny Depp kızı Lily Rose Depp aşka geldi!

22 yaşındaki ünlü oyuncu güzelliği ile herkesi büyülemeye devam ediyor. Deep, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu Timothée Chalamet ile ilişkisine geçtiğimiz aylarda son vermişti.

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Johnny Depp kızı Lily Rose Depp aşka geldi!

Son olarak Lily Rose Depp, yeni sevgilisi Austin Butler ile birlikte görüntülendi.

Johnny Depp kızı Lily Rose Depp aşka geldi!

Londra sokaklarında aşka gelen aşıklar, birbirlerini öpücüklere boğdu.

Johnny Depp kızı Lily Rose Depp aşka geldi!

Austin Butler, en son Vanessa Hudgens ile 9 yıllık ilişkilerini işler yüzünden görüşemedikleri için bitirmişti.

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