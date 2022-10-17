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Haberler Galeri Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber'dan yanak yanağa poz! İşte olay karenin perde arkası...
Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 13:25

Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber'dan yanak yanağa poz! İşte olay karenin perde arkası...

Kanadalı pop şarkıcı Justin Bieber, Amerikalı oyuncu Selena Gomez ile uzun yıllar dillere destan bir aşk yaşamıştı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren ikili, 2017 yılında son kez barışmış ve ayrıldıktan sonra bir daha bir araya gelmemişti. Ayrılığın ardından Hailey Bieber ile yeniden bir ilişkiye başlayan Bieber, sürpriz bir şekilde aniden nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik herkesi şoke ederken, Hailey'nin şarkıcı ile Selena arasına girdiği iddia edilmişti. Dün gece ise sürpriz bir fotoğraf sosyal medyada yankı uyandırdı. Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber, yanak yanağa poz verdi. İşte o fotoğrafın perde arkası...

Justin Bieber’ın eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber’dan yanak yanağa poz! İşte olay karenin perde arkası...

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Hailey Rhode Baldwin Bieber ile ilk kez Aralık 2015 tarihinde bir araya gelmişti. Bahsi geçen tarih ise Justin Bieber ile Selena Gomez'in ayrılığına denk geliyordu.

Justin Bieber’ın eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber’dan yanak yanağa poz! İşte olay karenin perde arkası...

Fakat bu birliktelik kısa sürmüş, ikili çok sürmeden 2016 yılında ayrılmıştı. Bieber, Sofia Richie ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

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Justin Bieber’ın eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber’dan yanak yanağa poz! İşte olay karenin perde arkası...

Sofia Richie ile de aradığı mutluluğu bulamayan Justin, Kasım 2017'de tekrar Selena Gomez ile birlikte görüntülenmişti. İkili kısa süre sonra ise tekrar bir araya gelmemek üzere yollarını ayırmıştı.

Justin Bieber’ın eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber’dan yanak yanağa poz! İşte olay karenin perde arkası...

Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, yaşananların ardından Haziran 2018'de tekrar bir araya gelmiş ve kısa süre sonra nikah masasına oturmuştu.

Justin Bieber’ın eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber’dan yanak yanağa poz! İşte olay karenin perde arkası...

Bieber'ın hayranları bu gelişme şarkısında adeta şoke olmuş, Hailey'nin şarkıcı ile Selena arasına girdiği iddia edilmişti.

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