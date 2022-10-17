Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 13:25

Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber'dan yanak yanağa poz! İşte olay karenin perde arkası...

Kanadalı pop şarkıcı Justin Bieber, Amerikalı oyuncu Selena Gomez ile uzun yıllar dillere destan bir aşk yaşamıştı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren ikili, 2017 yılında son kez barışmış ve ayrıldıktan sonra bir daha bir araya gelmemişti. Ayrılığın ardından Hailey Bieber ile yeniden bir ilişkiye başlayan Bieber, sürpriz bir şekilde aniden nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik herkesi şoke ederken, Hailey'nin şarkıcı ile Selena arasına girdiği iddia edilmişti. Dün gece ise sürpriz bir fotoğraf sosyal medyada yankı uyandırdı. Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber, yanak yanağa poz verdi. İşte o fotoğrafın perde arkası...