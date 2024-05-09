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Haberler Galeri Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 23:19

Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağlayan fotoğrafını paylaşan Justin Bieber, herkesi merak ettirmiş ve hatta eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı bile konuşulmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün ünlü çiftten şaşırtan hamle geldi. Kişisel hesaplarından bir video yayınlayan çift, hayranlarına müjdeli haberi verdi. İşte Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın o paylaşımı!

Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı fotoğrafla gündemden düşmedi.

Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!

GÖZYAŞLARININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ağlarken fotoğrafını koyan Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

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Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!

ÜNLÜ ÇİFTTEN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün ünlü çiftten şaşırtan hamle geldi.

Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!

HAYRANLARINA MÜJDELİ HABER!

Kişisel hesaplarından bir video yayınlayan çift, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!

HAİLEY BİEBER HAMİLE! İLK ÇOCUKLARI İÇİN SABIRSIZLAR!

Hailey Biber hamile ve 2018 yılında evlenen ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almayı sabırsızlıkla bekliyor.

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