Giriş Tarihi: 09.05.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
23:19
Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağlayan fotoğrafını paylaşan Justin Bieber, herkesi merak ettirmiş ve hatta eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı bile konuşulmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün ünlü çiftten şaşırtan hamle geldi. Kişisel hesaplarından bir video yayınlayan çift, hayranlarına müjdeli haberi verdi. İşte Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın o paylaşımı!