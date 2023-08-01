Giriş Tarihi: 01.08.2023 07:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
08:05
Kadın voleybolculara saldırı! Eski milli voleybolcu Duygu Bal da savcılığa başvurdu: Popülarite hakareti çoğalttı...
Katıldığı bir televizyon programıyla adını geniş kitlelere duyuran eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyadan kendisine "Kendini herhalde çok zeki zannediyorsun! Ş...siz!" yazan Berk K'yı savcılığa verdi. Duygu Bal "Popülaritem arttıkça sistematik saldırı ve yıpratma çalışmaları başlatıldı" dedi. Savcılık hakaret suçundan soruşturma ve şüphelinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.