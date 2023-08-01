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Giriş Tarihi: 01.08.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:05

Kadın voleybolculara saldırı! Eski milli voleybolcu Duygu Bal da savcılığa başvurdu: Popülarite hakareti çoğalttı...

Katıldığı bir televizyon programıyla adını geniş kitlelere duyuran eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyadan kendisine "Kendini herhalde çok zeki zannediyorsun! Ş...siz!" yazan Berk K'yı savcılığa verdi. Duygu Bal "Popülaritem arttıkça sistematik saldırı ve yıpratma çalışmaları başlatıldı" dedi. Savcılık hakaret suçundan soruşturma ve şüphelinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

ARZU KAYA
Kadın voleybolculara saldırı! Eski milli voleybolcu Duygu Bal da savcılığa başvurdu: Popülarite hakareti çoğalttı...

Katıldığı bir televizyon programıyla adını geniş kitlelere duyuran eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyada kendisine yapılan yoruma karşı savaş açtı. 2014 yılında katıldığı televizyon programının ardından kendisine o tarihte yazılan hakaret içerikli yorumu yakın tarihte fark ederek savcılığa ulaştı.

Kadın voleybolculara saldırı! Eski milli voleybolcu Duygu Bal da savcılığa başvurdu: Popülarite hakareti çoğalttı...

"POPÜLARİTESİ ARTTIKÇA YIPRATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Duygu Bal'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bal'ın milli voleybolcu olarak ülkemizi temsil ettiği ve sonrasında toplumda sıkça takip edilen yarışma programlarında yarışmacı olarak belli bir tanınırlığa ulaştığı belirtildi.

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Kadın voleybolculara saldırı! Eski milli voleybolcu Duygu Bal da savcılığa başvurdu: Popülarite hakareti çoğalttı...

Bal'ın sosyal medya hesaplarında popülaritesi arttıkça kendisine yönelik sistematik saldırı ve yıpratma çalışmaları başlatıldığı anlatılan dilekçede, "Saldırılar zamanla yoğunlaşarak onur, şeref, haysiyet ve saygınlığına ağır saldırılara dönüştü" denildi.

Kadın voleybolculara saldırı! Eski milli voleybolcu Duygu Bal da savcılığa başvurdu: Popülarite hakareti çoğalttı...

"SEN KENDİNİ ÇOK ZEKİ ZANNEDİYORSUN"

Berk K. isimli kişinin sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Duygu Bal'a katıldığı televizyon programını da etiketleyip "Duygu Bal sen kendini herhalde çok zeki zannediyorsun! Ş...siz!" diyerek hakaret suçunu işlediği anlatılan dilekçede, "Hakaret, Bal'ın fikir özgürlüğü kapsamında ortaya koyduğu ifadelere yöneliktir" ifadeleri yer aldı.

Kadın voleybolculara saldırı! Eski milli voleybolcu Duygu Bal da savcılığa başvurdu: Popülarite hakareti çoğalttı...

Bal'ın sosyal medyada on binlerce yorum aldığı ve şikayete konu yorumu da bu nedenle geç öğrendiği belirtilen dilekçede, şüphelinin yaşadığı il ve okuduğu okul gibi bilgiler verilerek kimlik tespitinin yapılması ve hakkında dava açılması talep edildi.

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