Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i oynamıştı... Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk yıldızı meğer usta oyuncunun kızıymış!

Giriş Tarihi: 05.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
15:40
Usta oyuncular Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran filmler arasında. Televizyonlarda Yeşilçam rüzgarlarının estiği günlerde Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın gündemine oturdu. Defalarca izlesek bile tekrar tekrar ağladığımız filmin küçük yıldızı 'Samet' de merak konusu oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından Elif İnci. Güzel oyuncu üstelik Yeşilçam'ın usta isminin de kızı. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci'nin son hali…