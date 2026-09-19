Kadir İnanır’ın miras davasında tansiyon yükseldi! ‘Şiddet’ iddiasının ardından tehdit mesajı! "Yeniden bu hale getiririm"

"DAYIM BIRAKIN BİR KOL SAATİNİ, BİR KRAVAT DAHİ BIRAKMAMIŞ BİZE"

Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmanın ardından İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları dikkat çekmişti.

Levent İnanır, gazeteci Nurettin Soydan'a yaptığı açıklamada da dikkat çeken ifadeler kullandı. İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş" dedi.

İnanır, "Elbette Jülide Hanım'a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullanmıştı.