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Kadir İnanır’ın miras davasında tansiyon yükseldi! ‘Şiddet’ iddiasının ardından tehdit mesajı! 'Yeniden bu hale getiririm'
Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 12:11
Kadir İnanır’ın miras davasında tansiyon yükseldi! ‘Şiddet’ iddiasının ardından tehdit mesajı! "Yeniden bu hale getiririm"
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili süregelen davada aile bireylerinin açıklamaları kamuoyundaki tartışmaları daha da alevlendirirken, sosyal medyada Neslihan Acar ile kızı Öykü Kardelen Arıca'yı hedef aldığı iddia edilen bir tehdit mesajı gündeme geldi.