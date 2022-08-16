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Haberler Galeri Kafalar'ın yıldızı Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni'den güzel haber! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi...
Giriş Tarihi: 16.08.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 15:22

Kafalar'ın yıldızı Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni'den güzel haber! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi...

"Kafalar" ekibinin üyelerinden olan şarkıcı ve oyuncu Bilal Hancı, geçen yıl temmuz ayında Esin Çepni ile dünyaevine girmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını gözler önüne seren çiftten geçen haftalarda kötü haber geldi. Boşanacaklarını duyuran ikiliden Bilal Hancı, yaptığı duyuruda "denedik, düzeltemedik" derken, Esin Çepni ise "her zaman yanında olacağım" ifadelerini kullandı. Ancak Bilal Hancı sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile hayranlarını sevindirdi. İşte o paylaşım...

Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni’den güzel haber! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi...

Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte kurduğu "Kafalar" grubunun üyelerinden olan, oyunculuktaki başarısı kadar sesiyle de ön plana çıkan Bilal Hancı, geçen yıl temmuz ayında Esin Çepni ile evlenmişti.

Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni’den güzel haber! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi...

Birlikte sık sık kamera karşısına geçen, verdiği mutluluk pozlarıyla çok sevilen çiftten geçen haftalarda kötü haber gelmişti.

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Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni’den güzel haber! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi...

İkili, birkaç ay önce boşanacaklarını duyurmuştu.

Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni’den güzel haber! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi...

GÜZEL HABER

Kararlarını açıkladıktan sonra sessizliğe gömülen Hancı ile Çepni'den güzel haber geldi.

Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni’den güzel haber! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi...

Dün Instagram hesabından bir video yayınlayan Bilal Hancı, evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini duyurdu ve şunları söyledi:

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