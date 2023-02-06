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Haberler Galeri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi! ‘Kıyamet gibi bir gece’
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:36

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi! ‘Kıyamet gibi bir gece’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydan geldi. Korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi! ‘Kıyamet gibi bir gece’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da hissedildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi! ‘Kıyamet gibi bir gece’

Deprem sonrası ünlü isimlerden destek mesajları yağdı...

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi! ‘Kıyamet gibi bir gece’

TUĞBA ÖZAY

Umarım yaralılarımız, enkaz altındaki yurttaşlarımız bir an önce kurtarılır. Çok üzgünüm. Çok çok çok geçmiş olsun Türkiye'm

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi! ‘Kıyamet gibi bir gece’

GİZEM ÖZDİLLİ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi! ‘Kıyamet gibi bir gece’

GİZEM ÖZDİLLİ

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