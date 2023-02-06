Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:36

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi! ‘Kıyamet gibi bir gece’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydan geldi. Korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.