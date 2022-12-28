Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:41

Kalın kaşları uzun saçlarıyla onu tanıyamadılar! Yalı Çapkını'nın Ferit'i eski hali ile hayal kırıklığı oldu!

Son olarak adı Kubilay Aka ile kavgaya karışan Mert Ramazan Demir'in değişimi muhteşem olmuş! Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir'in yıllar önceki hali hayal kırıklığı oldu. Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ile adından söz ettiriyor. Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Afra Saraçoğlu ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Mert Ramazan Demir özel hayatı ile de merak edildi. Mert Ramazan Demir yıllar önce yer aldığı projeleri duyanlar oldukça şaşırırken oyuncunun değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Bir dönem uzun saçlarıyla ekranlarda boy gösteren Mert Ramazan Demir değişimi muhteşem olmuş. İşte şimdilerde Yalı Çapkını Ferit olarak ilgi odağı olan Mert Ramazan Demir yıllar içindeki değişimi...