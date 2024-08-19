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Haberler Galeri Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek çok farklı çıktı!
Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:22

Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek çok farklı çıktı!

İki yıldır oyunculuk yapan 22 yaşındaki Yağmur Yüksel'in 'Kan Çiçekleri' dizisiyle yıldızı parladı. Yağmur Yüksel'in hayatını araştıranlar bu gerçeği bilmiyordu. Genç oyuncunun gerçek mesleğinin bambaşka olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Yağmur Yüksel'in nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz? İşte Yağmur Yüksel'in hem gerçek mesleği hem de keşfedilme hikayesi…

Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek çok farklı çıktı!

"Kan Çiçekleri" dizisiyle yıldızı parlayan Yağmur Yüksel, hem sade güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek çok farklı çıktı!

22 yaşındaki Yağmur Yüksel, sosyal medyada gündem oldu.

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Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek çok farklı çıktı!

Yağmur Yüksel 21 Ocak 2002'de Amasa'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Amasyalıdır.

Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek çok farklı çıktı!

Genç yaşında oyunculuğa yönelen Yağmur Yüksel ilk oyunculuk deneyimini Kan Çiçekleri dizisinde yaşadı.

Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek çok farklı çıktı!

Yağmur Yüksel Kan Çiçekleri dizisinde Barış Bektaş ile birlikte başrol oynamaktadır.

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