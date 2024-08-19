Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
08:22
Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek çok farklı çıktı!
İki yıldır oyunculuk yapan 22 yaşındaki Yağmur Yüksel'in 'Kan Çiçekleri' dizisiyle yıldızı parladı. Yağmur Yüksel'in hayatını araştıranlar bu gerçeği bilmiyordu. Genç oyuncunun gerçek mesleğinin bambaşka olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Yağmur Yüksel'in nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz? İşte Yağmur Yüksel'in hem gerçek mesleği hem de keşfedilme hikayesi…