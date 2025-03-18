Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kansere yenik düşen Tanyeli'yi Türkiye böyle tanımış! Oynadığı klip yıllar sonra ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 13:20

Kansere yenik düşen Tanyeli'yi Türkiye böyle tanımış! Oynadığı klip yıllar sonra ortaya çıktı...

Dans şovlarıyla bir döneme damga vuran 54 yaşındaki Tanyeli, 2,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek hayata veda etti. Sanat dünyasında büyük bir üzüntüye neden olan vefatı, sevenlerini de yasa boğdu. Tanyeli'nin kariyerinin ilk yıllarına ait, bugüne kadar pek bilinmeyen bir klip ise yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Kansere yenik düşen Tanyeli’yi Türkiye böyle tanımış! Oynadığı klip yıllar sonra ortaya çıktı...

Ünlü oryantal Tanyeli, mide ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda pankreas kanserine yakalandığını öğrenmişti. Yaklaşık 2,5 yıldır tedavi gören Tanyeli, tüm çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Kansere yenik düşen Tanyeli’yi Türkiye böyle tanımış! Oynadığı klip yıllar sonra ortaya çıktı...

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Ünlü oryantal geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı. Ancak Tanyeli, 2,5 yıldır savaştığı pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kansere yenik düşen Tanyeli’yi Türkiye böyle tanımış! Oynadığı klip yıllar sonra ortaya çıktı...

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI!

Ölümüyle sevenlerini derinden üzen Tanyeli'nin aynı zamanda vasiyeti de ortaya çıktı.

Kansere yenik düşen Tanyeli’yi Türkiye böyle tanımış! Oynadığı klip yıllar sonra ortaya çıktı...

ANNESİNİN YANINA GÖMÜLMEK İSTEDİ!

Ünlü oryantal vefat etmeden önce yakınlarına, 2015 yılında kendisi gibi pankreas kanserine yenik düşen ses ve sinema sanatçısı annesi Dolgun Sezer'in yanına gömülmek istediğini açıkladı.

Kansere yenik düşen Tanyeli’yi Türkiye böyle tanımış! Oynadığı klip yıllar sonra ortaya çıktı...

"BU İLLET HASTALIĞA BİR ÇARE BULSUNLAR"

Annesini kanser yüzünden kaybeden Tanyeli cenazedeki, "Doktorlara yalvarıyorum ne olur, insanların hiç beklemediği bir anda kapısını çalan bu illet hastalığa bir çare bulsunlar. Annem tedavi görüp İstanbul'dan Bodrum'a gelirken Bursa yakınlarında eşimin memleketinde yaşamını yitirdi. Ayrıca bu mübarek ayda yine mübarek Cuma gününde yaşamını yitirdi. Acımız tarifsiz ama bu günler insanın acısını biraz hafifletiyor. Annem gülümseyerek yaşama veda etti. Bugün yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" bu sözleriyle tekrardan akıllara gelmişti.