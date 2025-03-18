Giriş Tarihi: 18.03.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
13:20
Kansere yenik düşen Tanyeli'yi Türkiye böyle tanımış! Oynadığı klip yıllar sonra ortaya çıktı...
Dans şovlarıyla bir döneme damga vuran 54 yaşındaki Tanyeli, 2,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek hayata veda etti. Sanat dünyasında büyük bir üzüntüye neden olan vefatı, sevenlerini de yasa boğdu. Tanyeli'nin kariyerinin ilk yıllarına ait, bugüne kadar pek bilinmeyen bir klip ise yıllar sonra yeniden gündeme geldi.