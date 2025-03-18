Kansere yenik düşen Tanyeli’yi Türkiye böyle tanımış! Oynadığı klip yıllar sonra ortaya çıktı...

"BU İLLET HASTALIĞA BİR ÇARE BULSUNLAR"

Annesini kanser yüzünden kaybeden Tanyeli cenazedeki, "Doktorlara yalvarıyorum ne olur, insanların hiç beklemediği bir anda kapısını çalan bu illet hastalığa bir çare bulsunlar. Annem tedavi görüp İstanbul'dan Bodrum'a gelirken Bursa yakınlarında eşimin memleketinde yaşamını yitirdi. Ayrıca bu mübarek ayda yine mübarek Cuma gününde yaşamını yitirdi. Acımız tarifsiz ama bu günler insanın acısını biraz hafifletiyor. Annem gülümseyerek yaşama veda etti. Bugün yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" bu sözleriyle tekrardan akıllara gelmişti.