Kanserle savaşan Ankaralı Turgut 13 kilo verdi! 61 yaşındaki Ankaralı Turgut’un son halini görenler tanıyamıyor

Yabancı filmlerde türkülerinin izinsiz kullanıldığı ancak kendisine telif ödenmediğini söyleyen Turgut Karataş, "Orada benim şarkılarım tıklanıyor ama bana bir şey gelmiyor. Gelir olmayınca ne olacak? Mecburen maddi sıkıntı çekiyorsun" şeklinde konuştu. Avrupa firması, MESAM'a telif haklarının ödendiğini söylerken MESAM kendilerine bir ödeme yapılmadığını belirtti. Ünlü türkücü de şarkılarını izinsiz kullanan firmaya dava açtı.

Sanat camiasına da sitem eden Ankaralı Turgut sözlerini şöyle tamamladı: "Sanat camiasından kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Yani ne varlığına güven diyor ne sağlığına güven. Onun için gönül kırgınlığım sadece sanat camiasındaki insanlara var. Sevenlerim benden hayır dualarını eksik etmesin. Her şeyin başı sağlık."