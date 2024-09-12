Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
13:19
Kanserle savaşan Ankaralı Turgut 13 kilo verdi! 61 yaşındaki Ankaralı Turgut’un son halini görenler tanıyamıyor
61 yaşındaki ünlü türkücü Ankaralı Turgut bir süredir kanserle mücadele ediyor. 1,5 ayda 13 kilo vererek bir deri bir kemik kalan türkücü, akıllı ilaç kullanması gerektiğini ancak ekonomik durumundan dolayı tanesi 67 bin olan ilacı alamadığını belirtti. Sanatçı bu süreçte kendisini arayıp sormayan sanat camiasına da sitem etti. İşte tüm detaylar…