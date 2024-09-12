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Haberler Galeri Kanserle savaşan Ankaralı Turgut 13 kilo verdi! 61 yaşındaki Ankaralı Turgut’un son halini görenler tanıyamıyor
Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:19

Kanserle savaşan Ankaralı Turgut 13 kilo verdi! 61 yaşındaki Ankaralı Turgut’un son halini görenler tanıyamıyor

61 yaşındaki ünlü türkücü Ankaralı Turgut bir süredir kanserle mücadele ediyor. 1,5 ayda 13 kilo vererek bir deri bir kemik kalan türkücü, akıllı ilaç kullanması gerektiğini ancak ekonomik durumundan dolayı tanesi 67 bin olan ilacı alamadığını belirtti. Sanatçı bu süreçte kendisini arayıp sormayan sanat camiasına da sitem etti. İşte tüm detaylar…

Kanserle savaşan Ankaralı Turgut 13 kilo verdi! 61 yaşındaki Ankaralı Turgut’un son halini görenler tanıyamıyor

Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Kısa sürede iğne ipliğe dönen sanatçı, parasızlık nedeniyle akıllı ilaç tedavisine başlayamadığını söyledi. Oldukça zayıflayan ve yıllardır kullandığı bıyığını kesen sanatçının son halini gören sevenleri ise tanımakta güçlük çekti.

Kanserle savaşan Ankaralı Turgut 13 kilo verdi! 61 yaşındaki Ankaralı Turgut’un son halini görenler tanıyamıyor

Haftalardır kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Ankaralı Turgut ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1,5 aya yakın yattım. 12-13 kilo falan verdim. Bende 3 ay içerisinde oluşan bir şey" dedi.

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Kanserle savaşan Ankaralı Turgut 13 kilo verdi! 61 yaşındaki Ankaralı Turgut’un son halini görenler tanıyamıyor

Vücudundaki kanser karaciğerine yayılan ve akıllı ilaç kullanması gereken türkücü maddi durumunun el vermemesinden dolayı isyan ederek "Şimdi o ilacı olmak için sıkıştık çünkü tanesi 65-67 bin lira. Çok para kazanan sanatçı değilim bu ülkede. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Kaç trilyonluk insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kanserle savaşan Ankaralı Turgut 13 kilo verdi! 61 yaşındaki Ankaralı Turgut’un son halini görenler tanıyamıyor

Yabancı filmlerde türkülerinin izinsiz kullanıldığı ancak kendisine telif ödenmediğini söyleyen Turgut Karataş, "Orada benim şarkılarım tıklanıyor ama bana bir şey gelmiyor. Gelir olmayınca ne olacak? Mecburen maddi sıkıntı çekiyorsun" şeklinde konuştu. Avrupa firması, MESAM'a telif haklarının ödendiğini söylerken MESAM kendilerine bir ödeme yapılmadığını belirtti. Ünlü türkücü de şarkılarını izinsiz kullanan firmaya dava açtı.

Sanat camiasına da sitem eden Ankaralı Turgut sözlerini şöyle tamamladı: "Sanat camiasından kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Yani ne varlığına güven diyor ne sağlığına güven. Onun için gönül kırgınlığım sadece sanat camiasındaki insanlara var. Sevenlerim benden hayır dualarını eksik etmesin. Her şeyin başı sağlık."

Kanserle savaşan Ankaralı Turgut 13 kilo verdi! 61 yaşındaki Ankaralı Turgut’un son halini görenler tanıyamıyor

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Ankaralı Turgut olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Turgut Karataş hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının kızı sevenlerinden dua istedi. Şarkıcının sevenlerinden geçmiş olsun mesajları yağmıştı.

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