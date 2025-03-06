Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
16:48
Kaos büyüyor! Özcan Deniz'in kız kardeşinden zehir zemberek sözler: "Para gitti kardeşlik bitti!"
Oyuncu Özcan Deniz'in özel hayatındaki dram, son günlerde magazin gündeminde sıkça yer aldı. Özellikle ünlü oyuncunun tüm bu ailevi sorunların ardından kalp spazmı geçirdiği de ortaya çıkmıştı. Olaylar, Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'in, ünlü sanatçının ailesine yeterince destek vermediğini ve ihmal ettiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Ardından gelen gelişmelerle birlikte Ercan Deniz, ünlü oyuncu hakkında şok edici bir iddiada bulunmuştu. Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci'den de zehir zemberek açıklamalar gecikmedi! İşte detaylar...