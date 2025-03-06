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Haberler Galeri Kaos büyüyor! Özcan Deniz'in kız kardeşinden zehir zemberek sözler: "Para gitti kardeşlik bitti!"
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 16:48

Kaos büyüyor! Özcan Deniz'in kız kardeşinden zehir zemberek sözler: "Para gitti kardeşlik bitti!"

Oyuncu Özcan Deniz'in özel hayatındaki dram, son günlerde magazin gündeminde sıkça yer aldı. Özellikle ünlü oyuncunun tüm bu ailevi sorunların ardından kalp spazmı geçirdiği de ortaya çıkmıştı. Olaylar, Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'in, ünlü sanatçının ailesine yeterince destek vermediğini ve ihmal ettiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Ardından gelen gelişmelerle birlikte Ercan Deniz, ünlü oyuncu hakkında şok edici bir iddiada bulunmuştu. Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci'den de zehir zemberek açıklamalar gecikmedi! İşte detaylar...

Kaos büyüyor! Özcan Deniz’in kız kardeşinden zehir zemberek sözler: Para gitti kardeşlik bitti!

Çocuk yaşlardan beri ailesinin geçimini sağlayan Özcan Deniz aynı zamanda, menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmişti.

Kaos büyüyor! Özcan Deniz’in kız kardeşinden zehir zemberek sözler: Para gitti kardeşlik bitti!

AİLESİNİ SİLDİ

Özcan Deniz, başta menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını açıklamıştı.

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Kaos büyüyor! Özcan Deniz’in kız kardeşinden zehir zemberek sözler: Para gitti kardeşlik bitti!

Ercan Deniz'le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayan Özcan Deniz, kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı almıştı.

Kaos büyüyor! Özcan Deniz’in kız kardeşinden zehir zemberek sözler: Para gitti kardeşlik bitti!

ÖZCAN DENİZ'İN ABİSİNDEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz'in Müge Anlı'ya ait videoyla yaptığı şu göndermeli şu paylaşım dikkat çekmişti:

"Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve Rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…"

Kaos büyüyor! Özcan Deniz’in kız kardeşinden zehir zemberek sözler: Para gitti kardeşlik bitti!

"EN YAKIN AİLE BİREYİNİZ BİLE OLSA UZAK DURUN"

Ünlü şarkıcı, "Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban edecek kadar ileri gider ve her şeyi yakar. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz" açıklamasını yapmıştı.