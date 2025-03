Kaos büyüyor! Özcan Deniz'in kız kardeşinden zehir zemberek sözler: "Para gitti kardeşlik bitti!"

"EN YAKIN AİLE BİREYİNİZ BİLE OLSA UZAK DURUN"

Ünlü şarkıcı, "Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban edecek kadar ileri gider ve her şeyi yakar. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz" açıklamasını yapmıştı.