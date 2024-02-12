Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Usta oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu meğer Yeşilçam’ın son jönüymüş...

Yeşilçam filmlerinde sık sık gördüğümüz Ekrem Dümer, Deli Kan, Gülen Adam, Tarzan Rıfkı, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı, Bekçiler Kralı, İyi Aile Çocuğu gibi pek çok filmde yer almıştı.