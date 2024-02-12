Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Usta oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu meğer Yeşilçam’ın son jönüymüş...

Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
10:12
Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden sadece biri olan Kapıcılar Kralı 7'den 70'e günümüzde izleyiciyi yine ekrana kilitliyor. Sezercik, Babacan, Bekçiler Kralı, Deli Kan, Gülen Adam, Garip, Tarzan Rıfkı, Gülen Adam, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı... Usta oyuncu Ekrem Dümer yer aldığı bu filmlerle hafızalara kazınmıştı. Türk sinemasında büyük emeği olan usta isim Ekrem Dümer'in oğlu, meğer kendisinden de ünlüymüş. Ekrem Dümer'in oğlu meğer Yeşilçam'ın son jönüymüş... İşte Yeşilçam oyuncusu Ekrem Dümer'in jön oğlu...