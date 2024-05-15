Giriş Tarihi: 15.05.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
14:29
'Kara Melek'in saçlarına aklar düştü! 48 yaşındaki Sanem Çelik'in son hali hayranlarını şoke etti!
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı olarak izlediğimiz Sanem Çelik uzun süredir gözlerden uzak olsa da oldukça merak ediliyor. Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken oyuncu Sanem Çelik 'Kara Melek' karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Sanem Çelik, yeni imajıyla dikkat çekti. Sanem Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söylemişti. İşte saçlarına aklar düşen Kara Melek Sanem Çelik'in son hali...