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Haberler Galeri Kardelenler'de Hicran çare arıyor!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:11

Kardelenler'de Hicran çare arıyor!

Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli'nin başrollerini paylaştığı Kardelenler'de Hicran çare arıyor!

Kardelenler’de Hicran çare arıyor!

2.Bölüm:

"Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı…"

Hayırsız oğullarının acımasız eşleri tarafından huzurevine bırakılan Hicran, ne yapacağını bilmez haldeyken, Aysel ile Ferit de amcalarının yaptıklarının şaşkınlığını yaşamaktadır.

Kardelenler’de Hicran çare arıyor!

Gülcan ile Fatoş, kocalarıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.

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Kardelenler’de Hicran çare arıyor!

Bir türlü sığınacak bir çatı bulamayan Korkmazlar, çok zor anlar yaşarlar.

Kardelenler’de Hicran çare arıyor!

Hicran içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolları ararken; Aysel ile Ferit, Gündoğan Koleji'nin bursluluk sınavına girmenin heyecanı yaşarlar.

Kardelenler 2. Bölüm Tanıtımı yayınlandı

Kardelenler’de Hicran çare arıyor!

Arif cephesinde birtakım gelişmeler yaşanırken, Racilerin fütursuzca hizmete açtıkları kebapçının açılışında beklenmedik olaylar yaşanır.

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