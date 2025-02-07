Kardelenler’de Hicran çare arıyor!

2.Bölüm:

"Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı…"

Hayırsız oğullarının acımasız eşleri tarafından huzurevine bırakılan Hicran, ne yapacağını bilmez haldeyken, Aysel ile Ferit de amcalarının yaptıklarının şaşkınlığını yaşamaktadır.